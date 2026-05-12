Dünyanın en değerli 20 milli takımı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya futbolunda kadro değeri en yüksek milli takımlar belli oldu. Avrupa’nın dev futbol ülkelerinin zirve mücadelesi verdiği listede, genç yetenekleriyle dikkat çeken Türkiye Milli Futbol Takımı’nın sıralamadaki yeri de merak konusu oldu.

Futbol dünyasının en değerli 20 milli takımı açıklandı. Yıldız oyuncularla dolu listede, son yıllarda yükselişe geçen Türkiye Milli Futbol Takımı’nın da yer alması dikkat çekti. İşte dünyanın en değerli 20 milli takımı…

1- İngiltere / 1.62 milyar euro

2- Fransa / 1.36 milyar euro

3- İspanya / 1.31 milyar euro

4- Portekiz /864.50 milyon euro

5- İtalya / 833.50 milyon euro

6- Brezilya / 778.50 milyon euro

7- Almanya / 773.50 milyon euro

8- Hollanda / 766.00 milyon euro

9- Arjantin / 761.20 milyon euro

10- Belçika / 534.20 milyon euro

11- Norveç / 504.00 milyon euro

12- Senegal / 474.00 milyon euro

13- Fas / 456.00 milyon euro

14- TÜRKİYE / 440.20 milyon euro

15- Fildişi Sahili / 425.90 milyon euro

16- Danimarka / 375.00 milyon euro

17- Ekvador / 366.73 milyon euro

18- İsveç / 363.98 milyon euro

19- Uruguay / 362.45 milyon euro

20- ABD | 356.70 milyon euro

