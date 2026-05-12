Futbol dünyasının en değerli 20 milli takımı açıklandı. Yıldız oyuncularla dolu listede, son yıllarda yükselişe geçen Türkiye Milli Futbol Takımı’nın da yer alması dikkat çekti. İşte dünyanın en değerli 20 milli takımı…
Dünyanın en değerli 20 milli takımı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya futbolunda kadro değeri en yüksek milli takımlar belli oldu. Avrupa’nın dev futbol ülkelerinin zirve mücadelesi verdiği listede, genç yetenekleriyle dikkat çeken Türkiye Milli Futbol Takımı’nın sıralamadaki yeri de merak konusu oldu.Alper Talha Şimşek
1- İngiltere / 1.62 milyar euro
2- Fransa / 1.36 milyar euro
3- İspanya / 1.31 milyar euro
4- Portekiz /864.50 milyon euro
5- İtalya / 833.50 milyon euro
6- Brezilya / 778.50 milyon euro
7- Almanya / 773.50 milyon euro
8- Hollanda / 766.00 milyon euro
9- Arjantin / 761.20 milyon euro
10- Belçika / 534.20 milyon euro
11- Norveç / 504.00 milyon euro
12- Senegal / 474.00 milyon euro
13- Fas / 456.00 milyon euro
14- TÜRKİYE / 440.20 milyon euro
15- Fildişi Sahili / 425.90 milyon euro
16- Danimarka / 375.00 milyon euro
17- Ekvador / 366.73 milyon euro
18- İsveç / 363.98 milyon euro
19- Uruguay / 362.45 milyon euro
20- ABD | 356.70 milyon euro