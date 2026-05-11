Dünya devlerinin piyasa değerlerinde, jeopolitik krizlerin gölgesinde yaşanan sert dalgalanmalar ve ardından gelen tarihi yükseliş trendi dikkat çekiyor. 28 Şubat’ta Orta Doğu’da patlak veren gerilimin ardından, teknoloji devlerinin liderliğinde şekillenen yeni piyasa tablosunun özeti çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDA SAVAŞIN VE İYİMSERLİĞİN GRAFİĞİ

Orta Doğu’daki sıcak çatışma süreci, başlangıçta dev şirketlerin piyasa değerinden devasa bir pay götürse de nisan ayındaki toparlanma bu kayıpları unutturdu.

Gerilimin tırmandığı mart ayı sonunda, dünyanın en büyük 10 şirketinin toplam değeri yaklaşık 1,1 trilyon dolar eriyerek 23,9 trilyon dolara kadar çekildi.

Yapay zeka yatırımları ve azalan risk algısıyla nisan ayında piyasalar 3,8 trilyon dolarlık rekor bir sıçrama yaptı. 8 Mayıs itibarıyla bu toplam değer 29 trilyon 240 milyar dolara ulaşarak savaş öncesi seviyesini yüzde 16,69 oranında aşmayı başardı.

DEVLER LİGİ'NDE "TRİLYON"LUK YARIŞ

Şirket bazlı performanslarda teknoloji ve donanım üreticileri, piyasanın amiral gemisi olmaya devam ediyor:

Marttaki kısa süreli kaybını telafi eden Nvidia, 5,2 trilyon dolarlık değerle listenin en tepesinde konumlanarak tarihi bir rekor tazeledi. Alphabet (4,8 trilyon $) ve Apple (4,3 trilyon $) piyasa değerlerini 4 trilyon doların üzerine taşıyarak Nvidia’yı takip etti. Listenin devamında sırasıyla Microsoft, Amazon, Broadcom, TSMC, Saudi Aramco, Tesla ve Meta yer alıyor.