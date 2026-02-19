Yeniçağ Gazetesi
19 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Anasayfa Gündem Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede

Dünyanın farklı şehirlerindeki güzellikleri görmek isteyen insanlar, dağları, denizleri aşıyor. Peki dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi neresi? Sizler için sıraladık…

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede - Resim: 1

Dünyanın çeşitli güzelliklerini görmek isteyen insanlar, hava, deniz hatta okyanusları aşıyor. Bu kapsamda yapılan araştırmalar sonucu dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu.

İşte dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi

1 11
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede - Resim: 2

10-YUNANİSTAN

36 milyon

2 11
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede - Resim: 3

9-JAPONYA

36,9 milyon

3 11
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede - Resim: 4

8-ALMANYA

37,5 milyon

4 11
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede - Resim: 5

7-BİRLEŞİK KRALLIK

41,8 milyon

5 11
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede - Resim: 6

6-MEKSİKA

45 milyon

6 11
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede - Resim: 7

5-İTALYA

57,7 milyon

7 11
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede - Resim: 8

4-TÜRKİYE

60,6 MİLYON

8 11
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede - Resim: 9

3-ABD

73,4 milyon

9 11
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede - Resim: 10

2-İSPANYA

93,8 milyon

10 11
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri: Türkiye'de bu listede - Resim: 11

1-FRANSA

102 milyon

11 11
