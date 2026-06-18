Küresel seyahat trendleri yeniden şekillenirken, milyonlarca turistin tercih ettiği dünyanın en popüler destinasyonları belli oldu. Sabah'ın derlediği habere göre işte en çok ziyaret edilen ilk 10 ülke…
Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti
Yapılan araştırmalarla dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri belli oldu. Türkiye’nin listede yer aldığı sıralama dikkat çekti. İşte liste...Kaynak: Diğer
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10- Japonya – 36,9 milyon ziyaretçi
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9- Yunanistan – 40,7 milyon ziyaretçi
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8- Birleşik Krallık – 41,2 milyon ziyaretçi
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7- Hong Kong – 44,5 milyon ziyaretçi
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6- Meksika – 45 milyon ziyaretçi
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5- TÜRKİYE – 52,6 milyon ziyaretçi
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4- İtalya – 68,5 milyon ziyaretçi
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3- Amerika Birleşik Devletleri – 72,4 milyon ziyaretçi
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2- İspanya – 94 milyon ziyaretçi
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1- Fransa – 100 milyon ziyaretçi
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