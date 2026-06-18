Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti

Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti

Yapılan araştırmalarla dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri belli oldu. Türkiye’nin listede yer aldığı sıralama dikkat çekti. İşte liste...

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Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti - Resim: 1

Küresel seyahat trendleri yeniden şekillenirken, milyonlarca turistin tercih ettiği dünyanın en popüler destinasyonları belli oldu. Sabah'ın derlediği habere göre işte en çok ziyaret edilen ilk 10 ülke…

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Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti - Resim: 2

10- Japonya – 36,9 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti - Resim: 3

9- Yunanistan – 40,7 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti - Resim: 4

8- Birleşik Krallık – 41,2 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti - Resim: 5

7- Hong Kong – 44,5 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti - Resim: 6

6- Meksika – 45 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti - Resim: 7

5- TÜRKİYE – 52,6 milyon ziyaretçi

7 11
Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti - Resim: 8

4- İtalya – 68,5 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti - Resim: 9

3- Amerika Birleşik Devletleri – 72,4 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti - Resim: 10

2- İspanya – 94 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok seyahat edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye’nin sırası dikkat çekti - Resim: 11

1- Fransa – 100 milyon ziyaretçi

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