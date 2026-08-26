Counterpoint Research tarafından yayımlanan Küresel Telefon Modeli Satış Takip Raporu, pazarın dinamiklerini ortaya koydu. Küresel akıllı telefon pazarının yüzde 11 oranında daraldığı ve RAM tedarik süreçlerinde krizlerin yaşandığı çeyrekte, en çok satan ilk 10 modelin tamamını Apple ve Samsung paylaştı.
Dünyanın en çok satan telefonu belli oldu: Zirvede sürpriz marka
Küresel akıllı telefon pazarı daralırken 2026 yılının ikinci çeyreğinde tüketicilerin en fazla tercih ettiği model belli oldu. İşte dünyada en çok satan telefonlar…Kaynak: Haber Merkezi
Beşer modelle listede boy gösteren iki dev üretici, toplam küresel satışların yüzde 26'sını tek çatı altında topladı. Lider modellerin pazardaki toplam payı, üreticilerin tedarik sıkıntıları nedeniyle yüksek hacimli ve üst segment cihazlara odaklanmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre 2 puanlık artış gösterdi.
APPLE CEPHESİNDE İPHONE 17 RÜZGARI
Pazardaki genel düşüşe meydan okuyan Apple, toplam satış adetlerini yıllık bazda yüzde 5 artırmayı başardı. Özellikle Hindistan, Japonya, Orta Doğu ve Afrika pazarında ivme kazanan iPhone 17 serisi, Güney Kore’deki satışlarını ise neredeyse ikiye katladı.
Pro modellerle arasındaki donanım makasını kapatan standart iPhone 17, çeyreğin en çok satan cihazı unvanını elde etti. Gelişmiş finansman imkanları ve takas kampanyalarının etkisiyle Pro ve Pro Max modelleri de üst segment talebini toplamaya devam etti.
Şirketin fiyatını sabit tutarak MagSafe ve depolama güncellemesi sunduğu iPhone 17e modeli ise ABD ve Japonya’daki operatör destekleriyle Apple’ın pazar hakimiyetine güç kattı.
ANDROİD LİDERLİĞİNDE BİR İLK: GALAXY S26 ULTRA ZİRVEDE
Android ekosisteminin en çok satan modeli ise Samsung Galaxy S26 Ultra oldu. Cihaz, haziran çeyreğinde Android kanalında zirveye yerleşen ilk ultra premium model olarak sektörel bir ilke imza attı.
Lansman takviminin geçen yıla göre daha geç bir tarihe esnemesi satışları ikinci çeyreğe kaydırırken, S26 Ultra modeli tek başına tüm serinin satışlarının yarısından fazlasını sırtladı.
Öte yandan, Güney Koreli üreticinin giriş ve orta segmentteki Galaxy A serisi de ilk 10’daki varlığını sürdürdü.
En az 6 yıllık yazılım güncelleme garantisi sunan A serisi, uzayan cihaz değiştirme periyotlarında kullanıcıların öncelikli fiyat-performans tercihi olmayı başardı.