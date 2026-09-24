Dünyanın en çok satan otomobil modellerinden biri olan Toyota’nın efsanevi modeli Corolla, yeni nesliyle birlikte otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşüme adım atmaya hazırlanıyor.
Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor
Dünyanın en çok satan otomobil markası için büyük değişim hazırlığı dikkat çekti. Efsanevi modeli tamamen Elektrikleniyor...Kaynak: Diğer
On yıllardır benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle yollarda olan model, Webtekno'nun haberine göre, yenilenen tasarımı ve tamamen elektrikli motor seçeneğiyle yeni bir döneme girecek.
Corolla’daki değişim yalnızca tasarımla sınırlı kalmayacak. Yeni nesil model, Toyota’nın küresel stratejisinde de önemli bir değişimin işareti olacak.
COROLLA'NIN YENİ TASARIMINDAN İLK İPUÇLARI
Toyota Başkanı Koji Sato tarafından Japan Mobility Show’da sergilenen konsept model, gelecek nesil Corolla’nın tasarımına ilişkin ilk güçlü ipuçlarını ortaya koydu.
Yıllardır kullanılan muhafazakar çizgilerden uzaklaşan konseptte keskin silüet, kapalı ön ızgara, ince şerit halindeki arka stop lambaları ve şarj portu dikkat çekti.
Bu detaylar, Corolla’nın tamamen elektrikli bir versiyonunun yolda olduğuna ilişkin güçlü işaret olarak değerlendiriliyor.
TEK MOTOR SEÇENEĞİ OLMAYACAK
Koji Sato, yeni Corolla’daki yaklaşımın Toyota’nın çoklu enerji stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.
Sato, farklı bölgelerin yol ve enerji ihtiyaçlarının değişiklik gösterdiğine dikkat çekerek, bataryalı elektrikli, şarj edilebilir hibrit (PHEV), geleneksel hibrit veya benzinli seçenekler sunarak farklı ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflediklerini ifade etti.
Bu kapsamda yeni Corolla’nın da tüm dünyada tek bir motor seçeneğiyle satışa sunulması beklenmiyor.
2028 DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Edinilen bilgilere göre yeni Corolla, bazı pazarlarda tamamen elektrikli motor seçeneğiyle, diğer bölgelerde ise hibrit, plug-in hibrit ve benzinli versiyonlarla satışa devam edecek.
Toyota’nın bu esnek stratejiyle ülkelerin elektrikli araç taleplerine göre hareket etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Üretim versiyonunun ilk olarak Japonya’da tanıtılması, 2027 sonlarına doğru diğer bölgelere yayılması ve küresel dağıtımın 2028’i bulması bekleniyor.
Elektrikli Corolla’nın hangi platform üzerinde yükseleceği ise henüz netleşmedi. Markanın bZ4X ve C-HR+ modellerinde kullandığı e-TNGA mimarisinden farklı bir altyapı tercih edebileceği konuşuluyor.