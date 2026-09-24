Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor

Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor

Dünyanın en çok satan otomobil markası için büyük değişim hazırlığı dikkat çekti. Efsanevi modeli tamamen Elektrikleniyor...

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 1

Dünyanın en çok satan otomobil modellerinden biri olan Toyota’nın efsanevi modeli Corolla, yeni nesliyle birlikte otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşüme adım atmaya hazırlanıyor.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 2

On yıllardır benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle yollarda olan model, Webtekno'nun haberine göre, yenilenen tasarımı ve tamamen elektrikli motor seçeneğiyle yeni bir döneme girecek.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 3

Corolla’daki değişim yalnızca tasarımla sınırlı kalmayacak. Yeni nesil model, Toyota’nın küresel stratejisinde de önemli bir değişimin işareti olacak.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 4

COROLLA'NIN YENİ TASARIMINDAN İLK İPUÇLARI

Toyota Başkanı Koji Sato tarafından Japan Mobility Show’da sergilenen konsept model, gelecek nesil Corolla’nın tasarımına ilişkin ilk güçlü ipuçlarını ortaya koydu.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 5

Yıllardır kullanılan muhafazakar çizgilerden uzaklaşan konseptte keskin silüet, kapalı ön ızgara, ince şerit halindeki arka stop lambaları ve şarj portu dikkat çekti.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 6

Bu detaylar, Corolla’nın tamamen elektrikli bir versiyonunun yolda olduğuna ilişkin güçlü işaret olarak değerlendiriliyor.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 7

TEK MOTOR SEÇENEĞİ OLMAYACAK

Koji Sato, yeni Corolla’daki yaklaşımın Toyota’nın çoklu enerji stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 8

Sato, farklı bölgelerin yol ve enerji ihtiyaçlarının değişiklik gösterdiğine dikkat çekerek, bataryalı elektrikli, şarj edilebilir hibrit (PHEV), geleneksel hibrit veya benzinli seçenekler sunarak farklı ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 9

Bu kapsamda yeni Corolla’nın da tüm dünyada tek bir motor seçeneğiyle satışa sunulması beklenmiyor.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 10

2028 DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Edinilen bilgilere göre yeni Corolla, bazı pazarlarda tamamen elektrikli motor seçeneğiyle, diğer bölgelerde ise hibrit, plug-in hibrit ve benzinli versiyonlarla satışa devam edecek.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 11

Toyota’nın bu esnek stratejiyle ülkelerin elektrikli araç taleplerine göre hareket etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 12

Üretim versiyonunun ilk olarak Japonya’da tanıtılması, 2027 sonlarına doğru diğer bölgelere yayılması ve küresel dağıtımın 2028’i bulması bekleniyor.

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Dünyanın en çok satan otomobil markasında yeni dönem: Tamamen Elektrikleniyor - Resim: 13

Elektrikli Corolla’nın hangi platform üzerinde yükseleceği ise henüz netleşmedi. Markanın bZ4X ve C-HR+ modellerinde kullandığı e-TNGA mimarisinden farklı bir altyapı tercih edebileceği konuşuluyor.

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