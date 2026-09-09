Singapur hükümeti, başbakan, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarında artışa gitti. Yeni aldığı zamla birlikte zaten dünyanın en yüksek maaşını alan siyasi lideri olan Başbakan Lawrence Wong'un yıllık kazancı dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.
Dünyanın en çok maaş alan başbakanına 1,1 milyon dolarlık zam
Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un yıllık maaşına 1,1 milyon dolar zam yapıldı. Dünyanın en yüksek maaşlı siyasi lideri olan Wong'un yıllık geliri 2,8 milyon dolara yükselirken, zamdan gelen ek geliri 5 yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağı açıklandı.Kaynak: Diğer
BBC'nin haberine göre, Wong'un yaklaşık 2 milyon Singapur doları olan yıllık gelirine yeni zamla 1,4 milyon Singapur doları daha eklendi.
Yüzde 60'ın üzerindeki artışın ardından başbakanın toplam yıllık kazancı 3,6 milyon Singapur dolarına, yani yaklaşık 2,8 milyon ABD dolarına yükseldi.
ZAMDAN GELEN PARAYI HAYIR KURUMLARINA VERECEK
Başbakan Wong, maaşındaki artışın tartışma yaratmasının ardından dikkat çeken bir karar açıkladı. Wong, önümüzdeki 5 yıl boyunca maaşındaki zam miktarını hayır kurumlarına bağışlayacağını duyurdu.
Wong, üst düzey kamu görevlilerinin yüksek maaş almasının eleştirilmesini anlayışla karşıladığını belirtti. Ancak yetenekli Singapurluları siyasete kazandırmanın giderek zorlaştığını savundu.
Başbakan, rekabetçi ücret yapısının ülkenin yönetiminde yetkin isimlerin görev almasını kolaylaştıracağını ifade etti.
ABD BAŞKANI TRUMP'IN MAAŞINI DA GERİDE BIRAKTI
Zam öncesinde de dünyanın en yüksek maaş alan siyasi lideri olan Wong, yeni düzenlemeyle diğer ülke liderleriyle arasındaki farkı daha da açtı.
Açıklanan verilere göre Hong Kong İcra Kurulu Başkanı John Lee'nin yıllık geliri yaklaşık 719 bin dolar, İsviçre Devlet Başkanı Guy Parmelin'in yaklaşık 606 bin dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise 400 bin dolar seviyesinde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllık maaşının ise temmuz ayındaki artışın ardından yaklaşık 87 bin 900 dolar olduğu hesaplanıyor.
BAKANLARIN MAAŞLARI DA ARTIRILDI
Düzenleme yalnızca başbakanın maaşıyla sınırlı kalmadı. Singapur'da bakanların yaklaşık 1,1 milyon Singapur doları olan temel yıllık ücret paketi de 1,2 milyon Singapur dolarına çıkarıldı.
İşsizlik oranı, gelir artışı ve GSYH büyümesi gibi ekonomik göstergelere bağlı performans ödemeleriyle birlikte çoğu bakanın yıllık gelirinin 1,35 milyon Singapur dolarına ulaşabildiği belirtildi.
"YÜKSEK MAAŞ YOLSUZLUĞU ZAYDIRIYOR" SAVUNMASI
Singapur hükümeti, üst düzey kamu görevlilerine ödenen yüksek maaşların yolsuzluğu caydırdığını savunuyor. Hükümet ayrıca ülkenin Şeffaflık Uluslararası Yolsuzluk Algı Endeksi'nde üst sıralarda yer almasını mevcut sistemin göstergelerinden biri olarak değerlendiriyor.
Ancak ülkede medyan aylık gelirin 5 bin 775 Singapur doları seviyesinde bulunması ve işten çıkarmaların son çeyrekte son beş yılın en yüksek seviyesine ulaşması, zam kararına yönelik tartışmaları artırdı.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar artışı ekonomik koşullarla bağdaşmadığı gerekçesiyle eleştirirken, kararı destekleyenler ise üst düzey görevlere en yetkin isimlerin getirilebilmesi için rekabetçi ücretlerin gerekli olduğunu savundu.