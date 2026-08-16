Dünyanın en çok kazanan giyim markası ortaya çıktı: İşte zirvedeki o marka

Zirvenin sahibi belli oldu

Listenin zirvesinde Zara, 47 milyar dolarlık geliriyle ilk sırada yer aldı. En yakın rakibi H&M ise 25,2 milyar dolarlık gelir elde etti. Böylece iki marka arasındaki gelir farkı yaklaşık 21,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Üçüncü sırada Uniqlo 21,8 milyar dolarla yer alırken, onu GAP (15,4 milyar dolar), Lululemon (11,1 milyar dolar), Next (9,3 milyar dolar), PVH (9,0 milyar dolar), Polo Ralph Lauren (7,1 milyar dolar) ve Victoria's Secret (6,6 milyar dolar) takip etti.