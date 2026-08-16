Küresel moda sektöründe faaliyet gösteren dev markaların gelir sıralaması belli oldu. RetailBoss verilerine göre hazırlanan listede, milyarlarca dolarlık gelir elde eden şirketler arasındaki rekabet dikkat çekerken, zirvedeki marka rakiplerine büyük fark attı.
Dünyanın en çok kazanan giyim markası ortaya çıktı: İşte zirvedeki o marka
Perakende sektörüne ilişkin son veriler, küresel giyim markalarının gelir sıralamasını ortaya koydu. Listenin zirvesindeki marka, en yakın rakibine milyarlarca dolarlık fark atarak dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Açıklanan verilere göre listenin ilk sırasında yer alan şirket, ikinci sıradaki rakibine yaklaşık 21,8 milyar dolarlık gelir farkı atarak önemli bir üstünlük kurdu.
İlk 9 marka açıklandı
RetailBoss verilerine göre dünyanın en fazla gelir elde eden giyim şirketleri şu şekilde sıralandı:
9. Victoria's Secret – 6,6 milyar dolar
8. Polo Ralph Lauren – 7,1 milyar dolar
7. PVH – 9,0 milyar dolar
6. Next – 9,3 milyar dolar
5. Lululemon – 11,1 milyar dolar
4. GAP – 15,4 milyar dolar
3. Uniqlo – 21,8 milyar dolar
2. H&M – 25,2 milyar dolar
1. Zara – 47,0 milyar dolar
Zirvenin sahibi belli oldu
Listenin zirvesinde Zara, 47 milyar dolarlık geliriyle ilk sırada yer aldı. En yakın rakibi H&M ise 25,2 milyar dolarlık gelir elde etti. Böylece iki marka arasındaki gelir farkı yaklaşık 21,8 milyar dolar olarak hesaplandı.
Üçüncü sırada Uniqlo 21,8 milyar dolarla yer alırken, onu GAP (15,4 milyar dolar), Lululemon (11,1 milyar dolar), Next (9,3 milyar dolar), PVH (9,0 milyar dolar), Polo Ralph Lauren (7,1 milyar dolar) ve Victoria's Secret (6,6 milyar dolar) takip etti.
Rakiplerine büyük fark attı
Açıklanan veriler, zirvedeki markanın yalnızca liderliği korumakla kalmadığını, en yakın rakibine neredeyse iki katına yaklaşan bir gelir farkı oluşturduğunu ortaya koydu. Küresel moda sektöründeki rekabet sürerken, gelir tablosunda oluşan bu fark listenin en dikkat çeken detayı oldu.