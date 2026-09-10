Savunma teknolojilerinin hızla geliştiği dünyada, ülkelerin savunma teknolojileri de değişmeye devam ediyor.
Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri...
Teknolojinin gelişmesiyle, orduların teçhizatları da yenilenmeye başladı. Son dönemde Türkiye’nin de oldukça başarılı olduğu İHA ve SİHA’lar, Ukrayna-Rusya, ABD-İran savaşlarında da ön plana çıkıyor. Peki, dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri hangisi? İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
İHA ve SİHA’lar ise ülkelerin askeri gücünde önemli bir rol üstleniyor. 2026 yılında en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeler listelendi. İşte sayıları…
Fransa:
Tahmini İHA/SİHA Sayısı:
Yaklaşık 591 adet
Hindistan:
Tahmini İHA/SİHA Sayısı
Yaklaşık 625 adet
Almanya:
Tahmini İHA/SİHA Sayısı
Yaklaşık 670 adet
Rusya:
Tahmini İHA/SİHA Sayısı
Yaklaşık 1.050 adet
Polonya:
Tahmini İHA/SİHA Sayısı
Yaklaşık 1.209 adet
Türkiye:
Tahmini İHA/SİHA Sayısı
Yaklaşık 1.421 adet
Amerika Birleşik Devletleri:
Tahmini İHA Sayısı
Yaklaşık 13.000 adet
SUUDİ ARABİSTAN: 840
TAYVAN: 888
FAS: 903
IRAK: 1.025
UKRAYNA: 1.114
İSRAİL: 1.300
YUNANİSTAN: 1.344
VİETNAM: 1.374
ÜRDÜN: 1.458
CEZAYİR: 1.485
İRAN: 1.713
GÜNEY KORE: 2.236
TÜRKİYE: 2.238
PAKİSTAN: 2.627
MISIR: 3.620
HİNDİSTAN: 4.201
KUZEY KORE: 4.344
ABD: 4.640
RUSYA: 5.750
ÇİN: 6.800