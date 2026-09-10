Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri...

Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri...

Teknolojinin gelişmesiyle, orduların teçhizatları da yenilenmeye başladı. Son dönemde Türkiye’nin de oldukça başarılı olduğu İHA ve SİHA’lar, Ukrayna-Rusya, ABD-İran savaşlarında da ön plana çıkıyor. Peki, dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri hangisi? İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 1

Savunma teknolojilerinin hızla geliştiği dünyada, ülkelerin savunma teknolojileri de değişmeye devam ediyor.

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 2

İHA ve SİHA’lar ise ülkelerin askeri gücünde önemli bir rol üstleniyor. 2026 yılında en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeler listelendi. İşte sayıları…

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 3

Fransa:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı:

Yaklaşık 591 adet

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 4

Hindistan:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 625 adet

4 14
Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 5

Almanya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 670 adet

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 6

Rusya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.050 adet

6 14
Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 7

Polonya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.209 adet

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 8

Türkiye:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.421 adet

8 14
Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 9

Amerika Birleşik Devletleri:

Tahmini İHA Sayısı

Yaklaşık 13.000 adet

9 14
Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 10

SUUDİ ARABİSTAN: 840

TAYVAN: 888

FAS: 903

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 11

IRAK: 1.025

UKRAYNA: 1.114

İSRAİL: 1.300

YUNANİSTAN: 1.344

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 12

VİETNAM: 1.374

ÜRDÜN: 1.458

CEZAYİR: 1.485

İRAN: 1.713

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 13

GÜNEY KORE: 2.236

TÜRKİYE: 2.238

PAKİSTAN: 2.627

MISIR: 3.620

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri: İşte Türkiye'nin yeri... - Resim: 14

HİNDİSTAN: 4.201

KUZEY KORE: 4.344

ABD: 4.640

RUSYA: 5.750

ÇİN: 6.800

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