Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu

Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu

Ember’in Küresel Elektrik Görünümü Raporu’na göre güneş enerjisinin küresel üretimdeki payı artmaya devam ederken, Türkiye’nin yerli ve milli enerji stratejisiyle bu alanda hızlı bir yükseliş kaydettiği belirtildi. İşte dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri...

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 1

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan Küresel Elektrik Görünümü Raporu yayımlandı. Raporda, güneş enerjisinin küresel enerji üretimindeki payının artmaya devam ettiği vurgulandı.

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Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 2

Geleceğin enerji dünyasında güneşin gücünü elinde tutan ülkelerin küresel enerji rekabetinde öne çıktığı belirtilirken, Türkiye’nin yerli ve milli enerji stratejisi kapsamında attığı adımlarla güneş enerjisinde hızlı bir yükseliş kaydettiği ifade edildi.

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Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 3

DÜNYANIN EN ÇOK GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETEN ÜLKELERİ

1- Çin

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Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 4

2- ABD

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3- Hindistan

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Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 6

4- Brezilya

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5- Pakistan

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Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 8

6- Almanya

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Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 9

7- Türkiye

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Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 10

8- İtalya

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Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 11

9- Fransa

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Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 12

10- Hollanda

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