Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan Küresel Elektrik Görünümü Raporu yayımlandı. Raporda, güneş enerjisinin küresel enerji üretimindeki payının artmaya devam ettiği vurgulandı.
Dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri açıklandı: Türkiye listeye damga vurdu
Ember’in Küresel Elektrik Görünümü Raporu’na göre güneş enerjisinin küresel üretimdeki payı artmaya devam ederken, Türkiye’nin yerli ve milli enerji stratejisiyle bu alanda hızlı bir yükseliş kaydettiği belirtildi. İşte dünyanın en çok güneş enerjisi üreten ülkeleri...Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
1 12
Geleceğin enerji dünyasında güneşin gücünü elinde tutan ülkelerin küresel enerji rekabetinde öne çıktığı belirtilirken, Türkiye’nin yerli ve milli enerji stratejisi kapsamında attığı adımlarla güneş enerjisinde hızlı bir yükseliş kaydettiği ifade edildi.
2 12
DÜNYANIN EN ÇOK GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETEN ÜLKELERİ
1- Çin
3 12
2- ABD
4 12
3- Hindistan
5 12
4- Brezilya
6 12
5- Pakistan
7 12
6- Almanya
8 12
7- Türkiye
9 12
8- İtalya
10 12
9- Fransa
11 12
10- Hollanda
12 12