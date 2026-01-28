Dünyaca ünlü sahne şovu topluluğu Cirque du Soleil, yeniden Türkiye gündeminde. Sosyal medyada dolaşan paylaşımlara göre topluluğun 2026 yılı içinde Türkiye’ye gelmesi ve Mayıs ayında sınırlı sayıda gösteri sunması konuşuluyor.

İddialarda, Cirque du Soleil’in Türkiye’ye ilk kez “yeni bir gösteriyle” geleceği ve bu yapımın yalnızca dört gün süreceği öne sürüldü. Paylaşımlarda, sirk, tiyatro, dans ve akrobatiği tek bir hikâyede buluşturan gösterilerin bugüne kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından izlendiği hatırlatıldı.

Cirque du Soleil nedir?

1984 yılında Kanada’da kurulan Cirque du Soleil, klasik sirk anlayışını baştan yazan en büyük sahne topluluklarından biri olarak biliniyor. Gösterilerinde hayvan kullanımına yer vermeyen ekip, akrobatik performansları; tiyatro, canlı müzik, dans ve görsel efektlerle birleştirerek “modern sirk” türünün dünyadaki en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi. Bugüne kadar Las Vegas’tan Avrupa’ya, Asya’dan Güney Amerika’ya uzanan turneleriyle yüz milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Cirque du Soleil, son yıllarda Avrupa’da yeniden hızlanan turneleriyle dikkat çekiyor. Topluluğun klasikleşmiş yapımlarından Alegría gibi prodüksiyonlar 2026 takviminde farklı ülkelerde sahnelenmeye devam ediyor.

İspanya basınında yer alan bilgilerde ise “Kurios” gibi büyük prodüksiyonların 2026 yazı boyunca Avrupa şehirlerinde gösterileceği belirtiliyor.

Ancak tüm bu yoğun takvime rağmen, Cirque du Soleil’in resmî internet sitesinde şu an için Türkiye veya İstanbul için duyurulmuş aktif bir gösteri bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye’ye geliş iddiası şimdilik doğrulanmış bir etkinlik değil.

Kültür-sanat dünyasında büyük heyecan yaratan söylentinin yakın zamanda resmî bir açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Eğer iddia doğru çıkarsa, Cirque du Soleil’in Türkiye’de sınırlı süreli bir gösteri sunması yılın en dikkat çekici sahne etkinliklerinden biri olabilir.