Bir süredir Venezuela yönetimini "uyuşturucu ticareti yapmak ve ABD’ye yasa dışı göçmen sevkiyatı organize etmekle" suçlayan Washington yönetimi, operasyonla birlikte bölgedeki stratejik hedeflerini devreye soktu.
Dünyanın en büyük petrol rezervine ABD müdahalesi: Hangi ülkeler ne kadar petrol rezervine sahip?
Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahibi Venezuela, ABD ordusunun gerçekleştirdiği kapsamlı bir askeri operasyonun hedefi oldu. Yaklaşık 7 saat süren bombardımanın ardından, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD güçleri tarafından alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildirildi.
İddialara göre ABD, Chavez sonrası göreve gelen Maduro’yu devirerek, yerine Nobel ödüllü ve İsrail yanlısı olarak bilinen Maria Corina Machado’yu getirmeyi planlıyor.
Machado, daha önce ABD’yi ülkeye askeri müdahalede bulunmaya çağırmasıyla gündeme gelmişti.
ORDUNUN DİRENCİ KIRILDI, HALK SAVUNMASIZ KALDI
Askeri harekat sırasında Venezuela Ordusu’nun saldırılara karşı etkisiz kaldığı ve ciddi bir direniş sergileyemediği gözlemlendi.
Maduro yönetiminin bir direniş hattı oluşturamaması üzerine, başkent ve çevresindeki halkın büyük bir şaşkınlık ve çaresizlik içinde olduğu aktarılıyor.
"EMPERYALİST BİR ÇÖKME"
Süreci değerlendiren kaynaklar, yaşananları bir ülkenin kaynaklarına ve yönetimine "açıkça çökmek" olarak nitelendiriyor.
Eşsiz doğal kaynaklara ve stratejik petrol rezervlerine sahip olan Venezuela'nın, bu müdahale sonrası ABD’nin kontrolündeki bir bölge haline gelmesi ve ekonomik kaynaklarının yağmalanması bekleniyor.
Dünya genelinde emperyalist saldırganlığı durdurabilecek örgütlü bir gücün eksikliği, Venezuela’nın içinde bulunduğu bu durumu daha da kritik hale getiriyor.
İşte o ülkeler:
Venezuela,
B.A.E.,
Suudi Arabistan,
Kuveyt,
İran,
Rusya,
Kanada,
ABD,
Irak,
Libya.