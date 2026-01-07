Taraftarın coşkusu ve maçlardaki dinmeyen ateş işte en büyük derbi karşılaşmaları.
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor
Taraftarların kalbi burada atıyor; dünyanın en prestijli ve ateşli 20 futbol derbisi bir araya geldi.
Roma - Lazio
İtalya’nın başkentinde oynanan Roma derbisi, şehir içi rekabetin en ateşli örneklerinden biridir.
Al Ahly - Zamalek
Afrika futbolunun en büyük derbilerinden biri olan bu karşılaşma, Mısır’daki ateşli ve olaylı maçlar burada.
Real Sociedad - Athletic Bilbao
İspanya’da Bask Bölgesi’nin gurur mücadelesi, kimlik ve futbolun iç içe geçtiği özel bir derbidir.
Newcastle United - Sunderland
İngiltere’nin kuzeyindeki en eski ve tutkulu rekabetlerden biri olan Tyne-Wear derbisi oynanır.
Benfica - Sporting CP
Portekiz futbolunun kalbi sayılan Lizbon derbisinde iki ezeli rakip kozlarını paylaşır.
Ajax - Feyenoord
De Klassieker; Hollanda futbolunun en prestijli şehir içi derbisi.
Partizan - Kızılyıldız
Sırbistan’ın ateşli derbisi. Her maç olay ve tehlike.
Colo Colo - Universidad de Chile
Şili futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan bu derbi, ülkenin en köklü iki kulübünü karşı karşıya getiriyor.
Manchester United - Manchester City
Premier Lig’in global çekiciliği, yıldız oyuncular ve finansal marka gücü ile dünya çapında bir derbi.
Schalke 04 - Borussia Dortmund
Ruhr bölgesi derbisi; Almanya'nın en ateşli derbisi.
Olympiakos - Panathinaikos
Yunanistan'ın başkenti Atina derbisi. Çoşkusuyla ön planda
Flamengo - Fluminense
Brezilya'nın en coşkulu şehir derbisi, kültürel anlamı büyük.
Real Madrid - Atletico Madrid
Avrupa ve dünya çapında yıldız oyuncular, medya ve dünyanın büyük ilgisi. İspanya'nın en göze çarpan derbisi.
Arsenal - Tottenham
North London Derbisi; Premier Lig'in simge derbilerinden birisi.
Liverpool - Everton
Merseyside Derbisi; Premier Lig’in en köklü şehir içi rekabetlerinden biri.
Fenerbahçe - Galatasaray
Türkiye’nin en büyük derbisi; büyük keyif veriyor.
AC Milan - Inter
İtalya'nın en büyük derbilerinden. Derby della Madonnina; Avrupa futbolunun prestijli ve global izlenmesi yüksek.
Boca Juniors - River Plate
Superclásico; Güney Amerika’nın en ateşli derbisi, dünya çapında bilinir.
Celtic - Rangers
İskoçya'nın büyük derbisi. Old Firm; dini/toplumsal rekabet, Avrupa çapında tanınırlık ve efsanevi atmosfer.
Nacional vs Penarol
Uruguay’ın en büyük derbisi ve iki başarılı kulüp. Rekabet 1900 yılından beri devam ediyor.