Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor

Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor

Taraftarların kalbi burada atıyor; dünyanın en prestijli ve ateşli 20 futbol derbisi bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 1

Taraftarın coşkusu ve maçlardaki dinmeyen ateş işte en büyük derbi karşılaşmaları.

1 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 2

Roma - Lazio

İtalya’nın başkentinde oynanan Roma derbisi, şehir içi rekabetin en ateşli örneklerinden biridir.

2 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 3

Al Ahly - Zamalek

Afrika futbolunun en büyük derbilerinden biri olan bu karşılaşma, Mısır’daki ateşli ve olaylı maçlar burada.

3 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 4

Real Sociedad - Athletic Bilbao

İspanya’da Bask Bölgesi’nin gurur mücadelesi, kimlik ve futbolun iç içe geçtiği özel bir derbidir.

4 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 5

Newcastle United - Sunderland

İngiltere’nin kuzeyindeki en eski ve tutkulu rekabetlerden biri olan Tyne-Wear derbisi oynanır.

5 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 6

Benfica - Sporting CP

Portekiz futbolunun kalbi sayılan Lizbon derbisinde iki ezeli rakip kozlarını paylaşır.

6 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 7

Ajax - Feyenoord

De Klassieker; Hollanda futbolunun en prestijli şehir içi derbisi.

7 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 8

Partizan - Kızılyıldız

Sırbistan’ın ateşli derbisi. Her maç olay ve tehlike.

8 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 9

Colo Colo - Universidad de Chile

Şili futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan bu derbi, ülkenin en köklü iki kulübünü karşı karşıya getiriyor.

9 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 10

Manchester United - Manchester City

Premier Lig’in global çekiciliği, yıldız oyuncular ve finansal marka gücü ile dünya çapında bir derbi.

10 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 11

Schalke 04 - Borussia Dortmund

Ruhr bölgesi derbisi; Almanya'nın en ateşli derbisi.

11 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 12

Olympiakos - Panathinaikos

Yunanistan'ın başkenti Atina derbisi. Çoşkusuyla ön planda

12 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 13

Flamengo - Fluminense

Brezilya'nın en coşkulu şehir derbisi, kültürel anlamı büyük.

13 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 14

Real Madrid - Atletico Madrid

Avrupa ve dünya çapında yıldız oyuncular, medya ve dünyanın büyük ilgisi. İspanya'nın en göze çarpan derbisi.

14 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 15

Arsenal - Tottenham

North London Derbisi; Premier Lig'in simge derbilerinden birisi.

15 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 16

Liverpool - Everton

Merseyside Derbisi; Premier Lig’in en köklü şehir içi rekabetlerinden biri.

16 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 17

Fenerbahçe - Galatasaray

Türkiye’nin en büyük derbisi; büyük keyif veriyor.

17 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 18

AC Milan - Inter

İtalya'nın en büyük derbilerinden. Derby della Madonnina; Avrupa futbolunun prestijli ve global izlenmesi yüksek.

18 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 19

Boca Juniors - River Plate

Superclásico; Güney Amerika’nın en ateşli derbisi, dünya çapında bilinir.

19 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 20

Celtic - Rangers

İskoçya'nın büyük derbisi. Old Firm; dini/toplumsal rekabet, Avrupa çapında tanınırlık ve efsanevi atmosfer.

20 21
Dünyanın en büyük derbileri: Sahalar yıkılıyor, taraftarlar coşuyor - Resim: 21

Nacional vs Penarol

Uruguay’ın en büyük derbisi ve iki başarılı kulüp. Rekabet 1900 yılından beri devam ediyor.

21 21
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro