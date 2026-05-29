Yeniçağ Gazetesi
29 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

World Gold Council tarafından yayımlanan 2026 yılı ilk çeyrek verileri, merkez bankalarının kasalarında tuttuğu net fiziki altın miktarlarını ortaya koydu.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

Toplam rezerv büyüklüğünden bağımsız olarak yalnızca fiziksel altın tonajının dikkate alındığı listede, Türkiye küresel sıralamadaki güçlü konumunu korumayı başardı.

1 11
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

Küresel ekonomide artan belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve finansal riskler nedeniyle merkez bankaları güvenli liman olarak görülen fiziki altına yönelmeye devam ediyor. WGC’nin güncel verilerine göre, dünyanın en fazla net altın rezervine sahip ülkeleri şöyle sıralandı:

1. Amerika Birleşik Devletleri – 8.133,46 ton

2 11
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

2.İtalya – 2.451,84 ton

3 11
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 4

3.Çin – 2.313,46 ton

4 11
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 5

4. Hindistan – 880,52 ton

5 11
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 6

5. Japonya – 845,97 ton

6 11
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 7

6. Polonya – 581,64 ton

7 11
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 8

7. Türkiye – 534,85 ton

8 11
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 9

8. Birleşik Krallık – 310,29 ton

9 11
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 10

9. Tayland – 234,52 ton

10 11
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 11

10. Singapur – 193,85 ton

11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro