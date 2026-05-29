Toplam rezerv büyüklüğünden bağımsız olarak yalnızca fiziksel altın tonajının dikkate alındığı listede, Türkiye küresel sıralamadaki güçlü konumunu korumayı başardı.
Dünyanın en büyük altın kasaları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
World Gold Council tarafından yayımlanan 2026 yılı ilk çeyrek verileri, merkez bankalarının kasalarında tuttuğu net fiziki altın miktarlarını ortaya koydu.Derleyen: Cemile Kurel
Küresel ekonomide artan belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve finansal riskler nedeniyle merkez bankaları güvenli liman olarak görülen fiziki altına yönelmeye devam ediyor. WGC’nin güncel verilerine göre, dünyanın en fazla net altın rezervine sahip ülkeleri şöyle sıralandı:
1. Amerika Birleşik Devletleri – 8.133,46 ton
2.İtalya – 2.451,84 ton
3.Çin – 2.313,46 ton
4. Hindistan – 880,52 ton
5. Japonya – 845,97 ton
6. Polonya – 581,64 ton
7. Türkiye – 534,85 ton
8. Birleşik Krallık – 310,29 ton
9. Tayland – 234,52 ton
10. Singapur – 193,85 ton
