İngiltere basını, Londra'daki Bank of England'ın yer altındaki altın kasalarına özel bir izinle giriş yaptı. Londra finans merkezinin derinliklerinde yer alan kasa kompleksi, Avrupa'daki en büyük tekil altın depolama alanı olarak kullanılıyor. Bankanın 12 ayrı kasasında 5 bin tondan fazla altın saklanıyor.
Dünyanın en büyük altın deposu ortaya çıktı: 60 ülkenin altınları burada saklanıyor
Altın fiyatlarında meydana gelen düşüş ve çıkışların ardından dünyanın en büyük rezervlerini saklayan İngiltere Merkez Bankası’nın yer altındaki dev altın kasaları görüntülendi. Kasalarda 60'tan fazla ülkenin 5 bin tondan fazla altını saklanıyor.Baran Yalçın
60'TAN FAZLA ÜLKENİN ALTINI İNGİLTERE’DE
Kasadaki altınların büyük bir kısmı, İngiltere’nin değil. 60'tan fazla merkez bankası ve uluslararası kurum, altınlarını güvenli saklama ve ticaret işlemleri için burada tutuyor.
Birleşik Krallık'ın kendi altın rezervi ise 1990'ların sonunda dönemin Maliye Bakanı Gordon Brown tarafından ülkenin altın rezervlerinin yarısından fazlasının satılması sebebiyle yalnızca 300 ton seviyesinde.
Kasaların içerisinde binlerce standart altın külçesi yer alıyor. Her bir külçe yaklaşık 12-13 kilogram ağırlığında.
İNGİLTERE’DE ALTINI OLAN BAZI ÜLKELER
Bank of England, kasalarında altın bulunduran ülkelerin tam listesini haberde bulunmuyor. Fakat nazi gamalı olmasa da, üzerinde hâlâ Sovyet çekiç ve orağının damgalandığı altın külçeleri yer alıyor.
Bilinen ve resmi raporlar ile merkez bankalarının kendi açıklamalarından doğrulanan İngiltere Merkez Bankası'nda rezervi bulunan bazı ülkeler şunlar:
Almanya
Hollanda
Avusturya
Belçika
İsveç
İsviçre
Hindistan
Portekiz
BİRÇOK ÜLKE ALTININI GERİ ALMAYA BAŞLADI
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde ABD, İngiltere ve İsviçre'de bulunan 350 ton altını Türkiye'ye getirmişti. Türkiye'den sonra bazı ülkeler son senelerde "rezervleri ülkeye geri getirme" politikası izliyor.
SkyNews'in haberine göre, 2025 yılının başlarında ABD'de olası ticaret tarifeleri ile ilgili endişelerin yükselmesiyle beraber fiziki altın sevkiyatlarında yükseliş yaşandı. Bu süreçte kasalarda normalden daha yoğun bir hareketlilik oluştu.