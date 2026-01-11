Dünyanın en büyük 20 tank ordusu: Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

Bu ilk tanklar yavaş (saatte ~6 km), mekanik sorunlu ve güvenilmezdi ama dikenli telleri aşması, makineli tüfek ateşine karşı koruma sağlaması ve psikolojik şok etkisi yaratmasıyla savaşın seyrini değiştirmeye başladı. Savaş sonunda İngiltere ~2.600, Fransa ise ~3.800 tank üretmişti. Renault FT-17 ise dönemin en etkili tasarımıydı: dönen kule ve arkaya yerleştirilmiş motorla modern tankların temelini attı.