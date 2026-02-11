Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu

Steve Jobs sabah rutini

Dünya’nın en başarılı insanları listesinin başında, şüphesiz birçok kişi için Steve Jobs gelir. Dünyada milyonlarca insana ilham veren dahinin her sabah aynanın karşısına geçip kendine “Eğer bugün hayatının son günü olsaydı bugün yapacakların seni mutlu eder miydi?” diye sorduğunu ve bir süre üst üste Hayır cevabını alırsa da hayatında bir şeyleri değiştirmesi gerektiğine karar verdiğini biliyor muydunuz? Ayrıca minimalizmin en fanatik savunucularından olan Steve Jobs, evini ve hatta kıyafetlerini tamamen minimal bir şekilde düzenliyor.