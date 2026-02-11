Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu

Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu

Sabahları uykuyu terk edip işe gidebilmek ne kadar zordur biliriz. Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinlerini sizler için derledik.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Haberi Paylaş
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 1

Steve Jobs sabah rutini

Dünya’nın en başarılı insanları listesinin başında, şüphesiz birçok kişi için Steve Jobs gelir. Dünyada milyonlarca insana ilham veren dahinin her sabah aynanın karşısına geçip kendine “Eğer bugün hayatının son günü olsaydı bugün yapacakların seni mutlu eder miydi?” diye sorduğunu ve bir süre üst üste Hayır cevabını alırsa da hayatında bir şeyleri değiştirmesi gerektiğine karar verdiğini biliyor muydunuz? Ayrıca minimalizmin en fanatik savunucularından olan Steve Jobs, evini ve hatta kıyafetlerini tamamen minimal bir şekilde düzenliyor.

1 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 2

Mark Zuckerberg – Facebook

Tüm gece çalışmadıysa sabah 8’de uyanıyor ve ekstra karar vermek zorunda kalmamak için her gün aynı tshirtü giyiyor.

2 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 3

Richard Branson – Virgin Grup

Sabah gün doğarken uyanabilmek için uyurken odanın perdelerini açık bırakıyor. Sabah kalkar kalkar kalkmaz yüzüyor ya da kite surfing yapıyor. Sonrasında güne yüksek vitaminli bir kahvaltı ile devam ediyor.

3 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 4

Sergey Brin – Google/GoogleX

Fitness bağımlılığı ile gurur duyan Sergey Brin, her güne yoğun bir egzersiz programı ile başlıyor. Gardrobunun önemli bir kısmını Vibram ayakkabılar ve egzersiz kıyafetleri kaplıyor. Gün içerisinde ofiste paten kayıyor, toplantılarda bir yandan yoga yapıyor ve bazen ofiste ellerinin üzerinde yürüyerek geziyor. Parkinson hastalığından korunmak için her gün en az 2 fincan yeşil çay içiyor.

4 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 5

Jack Ma- Alibaba/Aliexpress

Alibaba Grup kurucusu ve CEO’su Jack Ma, her güne özel tai chi hocası ile egzersiz yaparak başlıyor. Seyahate çıktığında da tai chi hocası kendisi ile birlikte seyahat ediyor.

5 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 6

Bill Gates – Microsoft

Her güne 1 saat koşu bandında koşarak başlıyor.

6 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 7

Oprah Winfrey – Oprah Show

Her güne yoga ile başlıyor ve ardından sağlıklı bir kahvaltı ediyor. Gün içerisinde daha çok çalışabilmek için işe mümkün olduğunca erken gidiyor.

7 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 8

Jeff Bezos – Amazon

Uykusuna çok önem veriyor. Günde 8 saat uyuyor. Ofiste de bir uyku tulumu bulunduruyor. Daha verimli olabilmek için Salı ve Perşembe gibi haftanın belirli günlerinde kesinlikle toplantı kabul etmiyor.

8 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 9

Warren Buffet – Berkshire Hathaway

6:45’te uyanıyor. Ofise gitmeden önce evde gazete okuyor. Gününün %80’ini okumakla geçiriyor. Günde en az 500 sayfa okunması gerektiğine, çünkü bilginin ancak böyle artabileceğine inanıyor.

9 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 10

Jack Dorsey – Twitter/Square/Inc.

5:30’da uyanıyor. Daha aktif ve sağlıklı olabilmek için güne meditasyon ve ardından birkaç kilometre koşarak başlıyor.

10 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 11

Marissa Mayer – Yahoo

Günde 4-6 saat uyuyor. İşkolikliği ile bilinen Marissa Mayer, eğer duş aldığımız zamanları da optimize edersek haftada 130 saat çalışılabileceğine inanıyor.

11 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 12

Lord Alan Sugar – Amstrad

Alan Sugar ( Lord Sugar ya da Baron Sugar) her sabah 80 km bisiklet sürüyor.

12 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 13

Elon Musk – Tesla Motors/SpaceX/SolarCity/OpenAl

Her gec 1’de uyuyup sabah 7’de uyanan Elon Musk, genellikle sabah kahvaltısını atlıyor ve toplantı arasında 5 dakikada öğlen yemeği yiyor. Haftada bir ya da iki defa egzersiz yapıyor.

13 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 14

Arianna Huffington

Güne yarım saat meditasyon yaparak başlıyor. Ayrıca uykusuna çok önem veriyor ve gece tüm elektronik cihazları kapatarak yatak odasının dışında tutuyor.

14 15
Dünyanın en başarılı insanlarının sabah rutinleri belli oldu - Resim: 15

Indra Nooyi – Pepsico

Forbes dergisi 2006 yılı anketine göre “Dünya’nın En Güçlü 100 Kadını” listesinde 4. sırada yer alan Indra Nooyi, her sabah 4’te uyanıyor ve saat 7’den önce ofiste oluyor.

15 15
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro