Dünyanın en prestijli bilimsel organizasyonlarından biri olan Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı, bu yıl Türkiye’nin tarihi ve coğrafi köprüsü İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Kısa adı iGeo 2026 olan bu dev organizasyon, 11 ile 17 Ağustos tarihleri arasında coğrafya bilimine gönül vermiş küresel zihinleri bir araya getirecek. Organizasyon öncesinde düzenlenen kapsamlı basın toplantısında, olimpiyatın detaylı programı, uygulanacak değerlendirme kriterleri ve bilimsel içeriği hakkında kamuoyuna geniş bilgiler aktarıldı.

50 ÜLKEDEN YÜZLERCE GENÇ VE AKADEMİSYEN İSTANBUL'A GELİYOR

16 ile 19 yaş grubundaki lise öğrencilerinin yeteneklerini sergileyeceği olimpiyata, 50 farklı ülkeden 200’den fazla seçkin öğrenci katılıyor. Genç coğrafyacılara bu yolculuklarında 100’ü aşkın akademisyen, uzman ve takım lideri eşlik edecek. Organizasyonun coşkusu yalnızca olimpiyatla sınırlı kalmayacak. Aynı tarihlerde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan Uluslararası Coğrafya Birliği IGU Bölgesel Konferansı sayesinde, dünyanın dört bir yanından çok sayıda bilim insanı ve akademisyen de İstanbul’da buluşarak küresel coğrafya gündemini değerlendirecek.

KÜRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE COĞRAFYANIN KRİTİK ROLÜ

Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, düzenlenen basın toplantısında coğrafya biliminin günümüz dünyasındaki hayati önemine dikkat çekti. Coğrafyanın sadece harita bilgisinden ibaret olmadığını vurgulayan Gönençgil; iklim değişikliği, doğal afet yönetimi, küresel göç hareketleri, hızlı kentleşme ve sürdürülebilir kalkınma gibi insanlığın kaderini doğrudan etkileyen pek çok alanda bu bilimin kilit rol oynadığını ifade etti. Türkiye'nin böylesine büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının küresel akademik iş birliklerini güçlendireceğini belirten Gönençgil, olimpiyatın farklı kültürlerden gençleri ve bilim insanlarını birleştiren kültürel bir köprü olacağını dile getirdi.

ÜÇ AŞAMALI ZORLU DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE SAHA ÇALIŞMALARI

Olimpiyatın teknik detayları ve yarışma formatı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kaan Kapan, genç coğrafyacıların dereceye girebilmek için oldukça çekişmeli ve üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçeceklerini açıkladı. Yarışmacılar ilk olarak teorik bilgilerini ölçecek olan yazılı sınava girecek, ardından görsel ve analitik zekalarını sergileyecekleri multimedya testine tabi tutulacaklar.

Sürecin en heyecan verici ayağını ise İstanbul’un zengin coğrafi yapısında gerçekleştirilecek saha çalışmaları oluşturacak. İstanbul’un farklı tarihi, çevresel ve kentsel bölgelerinde yapılacak olan saha araştırmalarında öğrenciler; sadece teorik birikimlerini değil, aynı zamanda yerinde gözlem yapma, mekânsal veri analiz etme ve karmaşık çevre sorunlarına pratik çözümler üretme becerilerini de sergileyecekler.

ULUSLARARASI BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMINA DEV KATKI

Organizasyonun uluslararası coğrafya eğitimi vizyonuna katkılarını değerlendiren Doç. Dr. Atilla Karataş ise bu buluşmanın coğrafya eğitiminde küresel bir standart oluşturulması açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Farklı ülkelerin eğitim sistemlerinden gelen akademisyenler ile genç yeteneklerin bir araya gelmesinin bilgi transferini hızlandıracağını belirten Karataş, etkinliğin geleceğin bilim insanları arasında kalıcı dostluklar ve uluslararası çalışma ağları kuracağına inandığını kaydetti.

KÜTÜPHANELERDEN SAHAYA UZANAN GENÇ YETENEKLERİN DÜNYA VİTRİNİ

Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı, gençlerin yaşadıkları gezegeni daha iyi anlamalarını, çevreye karşı duyarlılık geliştirmelerini ve küresel ölçekteki mekânsal problemleri kavramalarını amaçlıyor.

Hafta boyunca sürecek yarışmalar ve akademik oturumların ardından dereceye giren başarılı öğrencilere madalyaları düzenlenecek görkemli bir kapanış töreniyle takdim edilecek.