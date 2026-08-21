Dünyanın dört bir yanındaki şehitliklerimiz: Tek haritada toplandı

Yarbay Kalle, "Bu dönemde vazife yapmış büyük figürlerin üniformalarını gerçeğe en uygun şekilde hazırlanması için çok titiz çalışmalarda bulunulmuştur. Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyada var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır. Tahrip olanlar varsa da Kut'ül Amare için daha evvelden yapılmış fakat şu anda bulunmayan o görselle bütün şehitliklerimizin gösterimi yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Yemen, Hindistan gibi bölgelerde Mehmetçik'in cephede olan görselleri de haritamız üzerinde paylaşılmıştır. Son olarak da haritamızda tarihi olarak gemilerimizin, uçaklarımızın, bunun gibi harp araç gereçlerimizin de paylaşımı yapılmıştır. Osmanlı Dönemi gemi görselleri için Prof. Dr. İdris Bostan'ın 'Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri' isimli eserinden faydalanılmıştır. Sadece gövde görselleri olan gemiler için de o dönemki kullanılan yelken ortak görselleri ile gerçeğine uygun görseller haritamızda yansıtılmaya çalışılmıştır. Hava şehitlerimiz için de İngiltere'de Brookwood'da şehit düşen askerlerimizin kullandığı uçakların gerçeğe uygun görüntüleri ve gerçek kuyruk numaralarıyla haritamız üzerinde gösterilmiştir" diye konuştu.