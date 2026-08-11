Dünyada Sadece Sınırlı Sayıda Ülkenin Sahip Olduğu Teknoloji
Uçuş emniyeti ve görev başarısı için kritik öneme sahip olan jeneratör, alternatör ve kontrol ünitelerini içeren ana güç üretim sistemleri, dünyada yalnızca sınırlı sayıda şirket tarafından geliştirilebiliyor. İzmir merkezli Volt Teknoloji, bu devler ligine adını yazdırdı.
Dünyada yalnız 5 firma yapabiliyor: KAAN'ın kalbini onlar çalıştırıyor sırada HÜRJET ve GÖKBEY var
Türkiye'de daha önce üretilmeyen ve dünyada yalnızca birkaç firmanın geliştirebildiği kritik teknoloji yerlileştirildi. KAAN'ın ilk uçuşunda kullanılan elektrik güç sistemini geliştiren Volt Teknoloji, HÜRKUŞ'un ardından HÜRJET ve GÖKBEY için de çalışmalara başladı.Kaynak: AA
Dünyada Sadece Sınırlı Sayıda Ülkenin Sahip Olduğu Teknoloji
Tersine Mühendislik Yok: Yüzde Yüz Yerli Mimarili Tasarım
Mevcut bir ürünü kopyalamadan veya tersine mühendislik yöntemlerine başvurmadan hareket eden Türk mühendisler; sistem mimarisini, kontrol algoritmalarını ve elektromanyetik tasarım çözümlerini tamamen yerli bilgi birikimiyle sıfırdan oluşturdu.
KAAN’ın İlk Uçuşunda Kalbi Olarak Görev Yaptı
2020 yılında başlatılan yoğun AR-GE faaliyetlerinin ardından üretilen sistemler, Milli Muharip Uçak KAAN’a entegre edildi. Tesis edilen milli güç ünitesi, KAAN’ın ilk taksi testleri ile ilk uçuş sürecinde tüm elektrik aksamını sorunsuz şekilde besledi.
KAAN’daki Başarı HÜRKUŞ’a Uyarlanarak Teslim Edildi
KAAN Projesi sayesinde kazanılan yüksek mühendislik kabiliyeti ve tecrübe, diğer hava platformlarına da taşındı. Temel eğitim ve yakın hava destek uçağı HÜRKUŞ’a uyarlanan ana güç üretim sistemlerinin teslimatına başlandı.
Yeni Hedef: HÜRJET ve GÖKBEY’in Güç Sistemleri
Volt Teknoloji, farklı güç ve performans gereksinimlerine ihtiyaç duyan jet eğitim uçağı HÜRJET ve genel maksat helikopteri GÖKBEY için yeni nesil ana güç sistemlerini geliştirme fazına geçti.
Kritik Savunma Sistemlerinde Dışa Bağımlılığa Son
Geliştirilen yerli ve milli jeneratör üniteleri sayesinde, Türk savunma sanayisinin hava platformlarındaki kritik komponent bazlı yurt dışı bağımlılığının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.
İhracat Engelini Kaldırıyor, Küresel Pazara Yol Açıyor
Tamamen özgün ve milli olarak üretilen bu güç sistemleri, Türkiye’nin ihraç edeceği uçak, helikopter ve İHA’ların yabancı ülkelerin ambargo ve lisans engellerine takılmadan küresel pazara sunulmasını kolaylaştırıyor.