Dünyada yalnız 5 firma yapabiliyor: KAAN'ın kalbini onlar çalıştırıyor sırada HÜRJET ve GÖKBEY var

Dünyada Sadece Sınırlı Sayıda Ülkenin Sahip Olduğu Teknoloji

Uçuş emniyeti ve görev başarısı için kritik öneme sahip olan jeneratör, alternatör ve kontrol ünitelerini içeren ana güç üretim sistemleri, dünyada yalnızca sınırlı sayıda şirket tarafından geliştirilebiliyor. İzmir merkezli Volt Teknoloji, bu devler ligine adını yazdırdı.