Dünyada tek: Fatih Sultan Mehmed’in altın vermeyli madalyonu Dubai’de satılacak

OSMANLI İHTİŞAMI DÜNYA VİTRİNİNDE: KOLEKSİYONERLERİN GÖZÜ BU ESERDE

Arthill Müzecilik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, Osmanlı sanatına olan küresel ilginin her geçen gün arttığını belirtti. British Museum, Louvre ve Metropolitan gibi dünyanın en prestijli müzelerinin Osmanlı eserlerini referans aldığını hatırlatan Kocabaş, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ve İslam eserleri tüm dünyada itibar görüyor. Bu eserlerdeki özgünlüğün yanı sıra imparatorluğun gücü ve ihtişamı, koleksiyonerleri cezbediyor. Özellikle hat koleksiyonları ve saray işi objeler farklı coğrafyalarda büyük ilgi topluyor."