Arthill Müzecilik, dünya sanat piyasasını heyecanlandıran tarihi bir hazineyi gün yüzüne çıkardı. Napoli Kralı Ferdinand tarafından Fatih Sultan Mehmed’in bizzat isteği üzerine İstanbul’a gönderilen ünlü Rönesans sanatçısı Constanzo da Ferrara tarafından hazırlanan madalyon, gelecek ay Dubai merkezli bir müzayedede yeni sahibini arayacak.
Dünyada tek: Fatih Sultan Mehmed’in altın vermeyli madalyonu Dubai’de satılacak
Osmanlı tarihinin en önemli simgelerinden biri olan ve İtalyan sanatçı Constanzo da Ferrara imzası taşıyan Fatih Sultan Mehmed madalyonu, Arthill tarafından Dubai’de düzenlenecek uluslararası müzayedede açık artırmaya sunuluyor.Derleyen: Hava Demir
DÜNYADAKİ TEK"ALTIN VERMEYLİ" İLK DÖKÜM ÖRNEK
1481 yılına tarihlenen bu nadir eser, teknik özellikleri ve kondisyonuyla benzerlerinden ayrılıyor. Bronz üzerine yapılan ilk döküm olma özelliğini taşıyan madalyonun ön yüzü, altın (tombak) vermeyli işçiliğe sahip. Uzmanlar, bu özel işçilikle hazırlanan madalyonun dünyada bilinen tek örnek olduğunu vurguluyor.
TOPLAMDA SADECE ÜÇ ÖRNEK MEVCUT
Tarihi kayıtlara göre İstanbul’da üretilen bu madalyonun dünyada sadece üç örneği olduğu biliniyor:
İBB Koleksiyonu: 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 bin sterline satın alınan örnek.
Müze Örneği: Bilinen standart bronz döküm.
Arthill Dubai Müzayedesi: Altın vermeyli ve ilk döküm olan, serinin en nadide ve "tek" kabul edilen parçası.
OSMANLI İHTİŞAMI DÜNYA VİTRİNİNDE: KOLEKSİYONERLERİN GÖZÜ BU ESERDE
Arthill Müzecilik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, Osmanlı sanatına olan küresel ilginin her geçen gün arttığını belirtti. British Museum, Louvre ve Metropolitan gibi dünyanın en prestijli müzelerinin Osmanlı eserlerini referans aldığını hatırlatan Kocabaş, şu ifadeleri kullandı:
"Türk ve İslam eserleri tüm dünyada itibar görüyor. Bu eserlerdeki özgünlüğün yanı sıra imparatorluğun gücü ve ihtişamı, koleksiyonerleri cezbediyor. Özellikle hat koleksiyonları ve saray işi objeler farklı coğrafyalarda büyük ilgi topluyor."
BİR KÜLTÜRÜN HAFIZASI: "OTTOMAN DYNASTY" VE "LEGACY"
Kocabaş ailesinin üç kuşaktır sürdürdüğü koleksiyonerlik geleneği, yurt dışına kaçırılan eserlerin Türkiye’ye geri kazandırılması misyonuyla devam ediyor. Arthill bünyesindeki “Ottoman Dynasty” ve “Legacy” koleksiyonları, sadece birer sanat topluluğu değil, bir medeniyetin hafızası olarak nitelendiriliyor.
Geçtiğimiz ay düzenlenen "Vezir Koleksiyonu" müzayedesinde; tuğralı gümüşler, saray mücevherleri ve Beykoz camları gibi 200 parça büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise tüm gözler, Dubai'de teklif usulüyle satışa çıkacak olan ve kataloğun en dikkat çeken parçası olan Fatih Sultan Mehmed Rönesans Madalyonu’na çevrildi