Dünya Su Günü’nde açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, küresel su krizinin giderek derinleştiğini belirterek, dünyada 2,2 milyar kişinin sağlıklı içme suyuna ulaşamadığını vurguladı.

Karaosmanoğlu, güvenli suya erişimin temel bir insan hakkı olduğunu söyledi.

SU KRİZİNİN ÇOK KATMANLI ETKİSİ

Karaosmanoğlu, su krizinin yalnızca çevresel değil, sosyal ve ekonomik boyutları olan karmaşık bir sorun olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında “Temiz Su ve Sanitasyon” ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” hedeflerinin birlikte ele alınması gerektiğine işaret etti.

KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI EN FAZLA ETKİLENEN GRUP

Küresel su krizinin etkilerinin eşit dağılmadığını vurgulayan Karaosmanoğlu, kadınlar ve kız çocuklarının en büyük yükü taşıdığını belirtti.

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kadının güvenli içme suyuna erişimi bulunmadığına dikkat çeken Karaosmanoğlu, “Her üç haneden ikisinde su temininden kadınlar sorumlu.

53 ülkede kadınlar erkeklerden üç kat daha fazla zaman harcayarak günde toplam 250 milyon saat su topluyor” dedi.

SAĞLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN KRİTİK TEHDİT

Güvenli olmayan su ve hijyen koşullarının, her gün 5 yaş altındaki yaklaşık 1000 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtığını kaydeden Karaosmanoğlu, bu durumun küresel ölçekte ciddi halk sağlığı sorunu oluşturduğunu ifade etti.

Kadınların su yönetiminde eşit söz hakkına sahip olmasının sürdürülebilir çözümler için şart olduğuna dikkat çekti.

Tatlı suyun yalnızca yüzde 2,5’inin kullanılabilir olduğuna ve bunun da çoğunluğunun buzullar ile yer altı sularında bulunduğuna değinen Karaosmanoğlu, iklim değişikliğinin su döngüsü üzerindeki olumsuz etkilerini hatırlattı. Buzulların erimesinin ve su döngüsünün öngörülemez hale gelmesinin, gıda, enerji ve sağlık gibi temel alanlarda riskleri artırdığını vurguladı.

SU KAYNAKLARININ EKONOMİK DEĞERİ

Suyun yalnızca içme için değil, tarım, sanayi, enerji ve turizm gibi sektörlerde de vazgeçilmez kaynak olduğunu belirten Karaosmanoğlu, sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışıyla suyun korunmasının ve verimli kullanılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Karaosmanoğlu, “Daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeliyiz” dedi.