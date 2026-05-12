Sınırlı bir alanda ve çok kısa bir süre çiçek açan bu endemik tür, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının markajına girdi.Bilimsel adı Ornithogalum demirizianum olan bu özel çiçek, özellikle Haymana’nın Sındıran Mahallesi yakınlarındaki kaya mezarları bölgesinde yayılış gösteriyor. 1989 yılında keşfedilen ve literatüre giren tür, iklim seçiciliği nedeniyle başka hiçbir coğrafyada yetişemiyor.
Dünyada sadece Ankara'da açıyor... Görenleri hayran bırakan "zarif" mucize yeniden ortaya çıktı
Ankara’nın Haymana ilçesi, doğanın nadide mücevherlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Dünyada sadece bu bölgede yetişen ve narin yapısıyla büyüleyen Haymana Zarif Akyıldızı, baharın gelişiyle birlikte topraktan başını kaldırdı.
Bitkinin yaşam alanları ve özellikleri hakkında bilgi veren Haymana Belediyesi Basın Sorumlusu İhsan Genç, çiçeğin karakteristik yapısına dikkat çekti: "Haymana Zarif Akyıldızı, isminden de anlaşılacağı üzere gerçekten çok narin bir tür. Dağlık alanlarda, yosun tutmuş kayaların gölgelik kısımlarında ve nispeten ılıman yamaçlarda yetişiyor. Coğrafi seçiciliği nedeniyle şu an için başka bir noktada yetiştirilmesi mümkün görünmüyor."
Haberde paylaşılan dikkat çekici detaylardan biri de çiçeğin isimlendirilme süreci. Bilimsel kaynaklarda "Zarif Tükrük Otu" olarak anılan bitkinin, estetik görünümüne daha uygun olan "Haymana Zarif Akyıldızı" adıyla tescillenmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Çiçeklenme Takvimi: Mayıs Sonuna Kadar Vaktiniz Var
Görünürlük Dönemi: Nisan ve Mayıs ayları.
Olgunlaşma: Mayıs ayı boyunca en görkemli haline ulaşıyor.
Tohumlanma: Haziran ve Temmuz aylarında tohum sürecine giriyor.
Endemik türün geleceği için bölgenin koruma altına alınması gerektiğini vurgulayan yetkililer, çiçeğin hem insan müdahalesinden hem de hayvancılık faaliyetlerinden olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Şu anda tohum üretimi ve türün çoğaltılması üzerine bilimsel çalışmalar devam ederken, uzmanlar vatandaşları uyardı: "Bu doğal mirası korumak için çiçekleri koparmayın ve doğal yaşam alanlarına zarar vermeyin." Haymana'nın biyolojik zenginliğinin simgesi olan bu tür, ilçenin turizm ve doğa mirası açısından en kritik değerleri arasında gösteriliyor.