Dünyada sadece Ankara'da açıyor... Görenleri hayran bırakan "zarif" mucize yeniden ortaya çıktı

Endemik türün geleceği için bölgenin koruma altına alınması gerektiğini vurgulayan yetkililer, çiçeğin hem insan müdahalesinden hem de hayvancılık faaliyetlerinden olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Şu anda tohum üretimi ve türün çoğaltılması üzerine bilimsel çalışmalar devam ederken, uzmanlar vatandaşları uyardı: "Bu doğal mirası korumak için çiçekleri koparmayın ve doğal yaşam alanlarına zarar vermeyin." Haymana'nın biyolojik zenginliğinin simgesi olan bu tür, ilçenin turizm ve doğa mirası açısından en kritik değerleri arasında gösteriliyor.