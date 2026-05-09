Endemik yapısıyla dikkat çeken bu özel tür, kısa süreli çiçeklenme döneminde doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini üzerine çekiyor. Özellikle nisan ve mayıs aylarında açan çiçekler, bölgede adeta görsel bir şölen oluşturuyor.
Dünyada sadece Ankara’da açıyor: Endemik çiçek hayran bıraktı
Türkiye’nin eşsiz doğal mirasları arasında yer alan ve dünyada yalnızca Ankara’nın Haymana ilçesinde görülen Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, baharın gelişiyle birlikte yeniden yüzünü gösterdi.Derleyen: Cemile Kurel
Sadece Haymana’ya özgü olması nedeniyle büyük önem taşıyan bu nadir bitki, Ankara’nın biyolojik çeşitliliğini gözler önüne seriyor.
Sındıran Mahallesi çevresindeki kayalık ve gölgeli alanlarda doğal olarak yetişen çiçek, hassas yapısı nedeniyle koruma gerektiren türler arasında yer alıyor. Uzmanlar, yalnızca belirli iklim ve coğrafi koşullarda yaşayabilen bitkinin korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Bilimsel adı “Ornithogalum demirizianum” olan Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği’nin, 1989 yılında endemik bir tür olarak literatüre geçtiği belirtiliyor.
Dağlık bölgelerde, yosunlu kayalıkların arasında yetişen bitki; serin, yüksek rakımlı ve nispeten nemli alanları seviyor. Bu nedenle farklı bölgelerde yetiştirilemediği ifade ediliyor.
Haymana Belediyesi Basın Sorumlusu İhsan Genç, çiçeğin yalnızca Haymana’da görüldüğünü belirterek, türün korunması gerektiğini vurguladı.
Bölgenin hem insan hem de hayvan kaynaklı zararların önüne geçilmesi amacıyla koruma altına alınmasının önemli olduğunu söyleyen Genç, bu eşsiz türün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.
Doğal güzelliği ve nadir yapısıyla dikkat çeken Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği, her yıl yeniden açarak doğanın saklı hazinelerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.