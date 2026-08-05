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Kaynak: AA

Küresel nükleer enerji talebinin karşılanması için 2050 yılına kadar yıllık 250 milyar doların üzerinde yatırım yapılması ve yaklaşık 6 trilyon dolarlık yatırım ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Dünya Nükleer Birliği’nin “Ana Akım Finansmana Geçiş Yol Haritası: Nükleer Enerji Ölçeklendirilmesinin Yolu” raporunda, söz konusu yatırım ihtiyacının 38 ülke tarafından kabul edilen küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050’ye kadar en az üç katına çıkarılması hedefiyle uyumlu olduğu belirtildi.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR FİNANSMANI BİRLİKTE KULLANILACAK

Raporda, nükleer enerjinin yalnızca belirli ülkelerde değil, küresel ölçekte sanayi ölçeğine ulaşabilmesi için kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektör yatırımlarının da devreye alınması gerektiği vurgulandı.

Sermayenin yalnızca yeni elektrik üretim tesislerine değil, bu tesislerin sürdürülebilir şekilde işletilmesini sağlayacak nükleer yakıt döngüsüne de yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE KARBON AZALTIMI HEDEFLENİYOR

Artan elektrik talebinin karşılanması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salımının azaltılması için nükleer enerjinin önemli bir rol üstleneceği belirtiliyor.

Raporda, nükleer enerjinin hükümet destekli proje bazlı finansman modelinden çıkarılarak, yatırım yapılabilir bir enerji altyapısı varlığına dönüştürülmesi gerektiği kaydedildi.

NÜKLEER YATIRIMLAR İÇİN 6 KRİTİK ADIM

Dünya Nükleer Birliği’nin yol haritasında, nükleer enerjinin ana akım bir yatırım alanına dönüşmesi için 6 temel koşul sıralandı:

Kurumsal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi

İş modellerinin standartlaştırılması

Risk ve getirilerin ölçülebilir hale getirilmesi

Piyasa gelir mekanizmalarının oluşturulması

Tedarik zinciri kapasitesinin artırılması

Finansman mekanizmalarının geliştirilmesi

Uranyum stokları stratejik hale geliyor

Nükleer enerji yatırımlarındaki artış beklentisi, sektörün temel hammaddesi olan uranyuma yönelik yatırımları da hızlandırıyor.

Kazakistan, Kanada ve Namibya gibi önemli üretici ülkelerde uranyum madenciliği ve yakıt tedarik zincirine yönelik çalışmalar artarken, birçok ülke enerji güvenliğini güçlendirmek amacıyla stratejik uranyum stoklarını artırmaya hazırlanıyor.

NÜKLEER ENERJİ YENİ YATIRIM ALANINA DÖNÜŞEBİLİR

Raporda, deniz üstü rüzgar enerjisi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi sermaye yoğun enerji sektörlerinde yaşanan dönüşümün nükleer enerji için de örnek oluşturabileceği belirtildi.

Finans kuruluşlarının nükleer enerji konusunda uzmanlığını artırması ve risk paylaşım mekanizmalarının geliştirilmesiyle birlikte daha fazla kurumsal sermayenin sektöre yönelmesinin mümkün olacağı ifade edildi.