Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada

Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada

Deutsche Bank’ın araştırmasına göre, 2020-2025 döneminde küresel konut kiraları rekor seviyelere ulaştı. Dolar bazında en çok değer kazanan ve zirvede yer alan metropoller belli oldu. İşte son yıllarda kira fiyatlarında tavan yaşanan ilk 12 dünya şehri...

Kaynak: Diğer
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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 1

12. New York (%38,6)

Dünyanın en pahalı metropollerinden New York, zaten yüksek olan taban fiyatlarına rağmen son yıllardaki artış grafiğiyle ilk 12 şehir arasındaki yerini korudu.

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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 2

11. Londra (%42,1)

Avrupa’nın en önemli finans merkezi Londra, kronikleşen konut yetersizliği ve yüksek talep sebebiyle dolar bazında kiralarda önemli bir artışa sahne oldu.

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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 3

10. Barselona (%47,3)

İspanya'nın sahil kenti Barselona, turistik popülaritesi ve kısa dönemli kiralama talebinin baskısıyla kira fiyatlarında ilk 10'a girmeyi başardı.

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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 4

9. Dubai (%53,9)

Birleşik Arap Emirlikleri'nin cazibe merkezi Dubai, elverişli vergi rejimi ve yabancı nüfus artışıyla kiralarda %50'nin üzerinde bir yükseliş kaydetti.

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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 5

8. Singapur (%55,4)

Güneydoğu Asya'nın finans merkezi Singapur, küresel sermaye akışı ve yoğun göç talebi doğrultusunda konut piyasasında yüksek artış trendini sürdürdü.

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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 6

7. Madrid (%59,1)

İspanya'nın başkenti Madrid, artan yaşam maliyetleri ve nitelikli konut talebi nedeniyle son yıllarda kiracıların en çok zorlandığı Avrupa metropolleri arasında yer aldı.

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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 7

6. Edinburgh (%60,4)

İskoçya'nın tarihi başkenti, Birleşik Krallık genelindeki konut arzı sıkıntısının da etkisiyle dolar bazında kiraların hızla arttığı bir diğer şehir olarak öne çıktı.

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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 8

5. Lizbon (%72,3)

Portekiz'in başkenti Lizbon, yoğun yabancı yatırımcı talebi ve turizm potansiyeliyle Avrupa'da kiraların en hızlı yükseldiği merkezlerden biri oldu.

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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 9

4. Mexico City (%74,4)

Meksika'nın başkenti, özellikle uzaktan çalışan yabancı nüfusun (dijital göçebeler) artan ilgisiyle kira fiyatlarında ciddi bir sıçrama yaşadı.

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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 10

3. Riyad (%116,5)

Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 projeleri ve bölgeye çekilen küresel yatırımlar, başkent Riyad'daki konut kiralarını rekor seviyede yukarı taşıdı.

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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 11

2. Buenos Aires (%118,3)

Arjantin'in başkenti, yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmaların gölgesinde dolar bazında kiralarda en hızlı yükselişin yaşandığı ikinci kent haline geldi.

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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada - Resim: 12

1. İstanbul (%178,5)

Son beş yılda dolar bazında yaşanan %178,5'lik fırlamayla İstanbul, küresel listede ilk sıraya yerleşerek kira artışında dünya lideri oldu.

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