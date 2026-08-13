Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler belli oldu: İstanbul bakın kaçıncı sırada

12. New York (%38,6)
Dünyanın en pahalı metropollerinden New York, zaten yüksek olan taban fiyatlarına rağmen son yıllardaki artış grafiğiyle ilk 12 şehir arasındaki yerini korudu.
12. New York (%38,6)
Dünyanın en pahalı metropollerinden New York, zaten yüksek olan taban fiyatlarına rağmen son yıllardaki artış grafiğiyle ilk 12 şehir arasındaki yerini korudu.
11. Londra (%42,1)
Avrupa’nın en önemli finans merkezi Londra, kronikleşen konut yetersizliği ve yüksek talep sebebiyle dolar bazında kiralarda önemli bir artışa sahne oldu.
10. Barselona (%47,3)
İspanya'nın sahil kenti Barselona, turistik popülaritesi ve kısa dönemli kiralama talebinin baskısıyla kira fiyatlarında ilk 10'a girmeyi başardı.
9. Dubai (%53,9)
Birleşik Arap Emirlikleri'nin cazibe merkezi Dubai, elverişli vergi rejimi ve yabancı nüfus artışıyla kiralarda %50'nin üzerinde bir yükseliş kaydetti.
8. Singapur (%55,4)
Güneydoğu Asya'nın finans merkezi Singapur, küresel sermaye akışı ve yoğun göç talebi doğrultusunda konut piyasasında yüksek artış trendini sürdürdü.
7. Madrid (%59,1)
İspanya'nın başkenti Madrid, artan yaşam maliyetleri ve nitelikli konut talebi nedeniyle son yıllarda kiracıların en çok zorlandığı Avrupa metropolleri arasında yer aldı.
6. Edinburgh (%60,4)
İskoçya'nın tarihi başkenti, Birleşik Krallık genelindeki konut arzı sıkıntısının da etkisiyle dolar bazında kiraların hızla arttığı bir diğer şehir olarak öne çıktı.
5. Lizbon (%72,3)
Portekiz'in başkenti Lizbon, yoğun yabancı yatırımcı talebi ve turizm potansiyeliyle Avrupa'da kiraların en hızlı yükseldiği merkezlerden biri oldu.
4. Mexico City (%74,4)
Meksika'nın başkenti, özellikle uzaktan çalışan yabancı nüfusun (dijital göçebeler) artan ilgisiyle kira fiyatlarında ciddi bir sıçrama yaşadı.
3. Riyad (%116,5)
Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 projeleri ve bölgeye çekilen küresel yatırımlar, başkent Riyad'daki konut kiralarını rekor seviyede yukarı taşıdı.
2. Buenos Aires (%118,3)
Arjantin'in başkenti, yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmaların gölgesinde dolar bazında kiralarda en hızlı yükselişin yaşandığı ikinci kent haline geldi.
1. İstanbul (%178,5)
Son beş yılda dolar bazında yaşanan %178,5'lik fırlamayla İstanbul, küresel listede ilk sıraya yerleşerek kira artışında dünya lideri oldu.