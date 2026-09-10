Dünyada lüks tüketimin gözdesi
“Parmak limon” olarak da bilinen narenciye havyarı, özellikle lüks restoranlarda ve dünyaca ünlü şeflerin hazırladığı tabaklarda kullanılıyor. Ana vatanı Avustralya olan meyve, yüksek fiyatıyla da öne çıkıyor.
Dünyada kilosu cep yakıyor, Türkiye’de yüzüne bakılmıyor: Balkonda bile yetişiyor
Dünyanın lüks restoranlarında yüksek fiyatlarla alıcı bulan bu egzotik meyveyi yetiştirmek için büyük bir bahçeye ihtiyaç yok. Türkiye’de henüz fazla tanınmayan ürün, uygun koşullar sağlandığında balkonlardaki saksılarda bile hasat edilebiliyor.Kaynak: Diğer
Dünyada lüks tüketimin gözdesi
Türkiye’de fazla tanınmıyor
Dünyanın farklı ülkelerinde değerli bir ürün olarak alıcı bulan narenciye havyarının Türkiye’deki bilinirliği ve pazar payı ise oldukça düşük. Geleneksel pazar ve manav tezgâhlarında ürüne sık rastlanmıyor.
Bahçe olmadan da yetiştirilebiliyor
Egzotik görüntüsüne rağmen bitkinin ev ortamına uyum sağlayabildiği belirtiliyor. Bodur çalı formunda büyüdüğü için uygun büyüklükteki saksılarda yetiştirilebiliyor.
Balkon güneşi yeterli olabiliyor
Altında delikler bulunan ve drenajı iyi sağlanan geniş bir saksı tercih edilmesi gerekiyor. Güneş alan balkonlar, bitkinin gelişmesi için uygun ortam sağlayabiliyor.
En büyük düşmanı şiddetli soğuk
Narenciye havyarı, diğer bazı narenciye türlerine kıyasla hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Ancak şiddetli soğuklardan korunması gerekiyor. Kışın korunaklı bir yere alınması öneriliyor.
Yılda birkaç kez meyve verebiliyor
Doğru koşullar ve bakım sağlandığında bitki yılda birkaç kez çiçek açarak meyve verebiliyor. Bu özelliği onu evinde farklı ürünler yetiştirmek isteyenlerin de radarına sokuyor.
İçinden adeta “havyar” çıkıyor
Silindirik yapısıyla dışarıdan küçük bir salatalığı andıran meyvenin asıl sürprizi kabuğunun altında. İçinden balık havyarını andıran küçük ve renkli tanecikler çıkıyor. Bu tanecikler çiğnendiğinde ağızda patlayarak yoğun ekşi bir tat bırakıyor.
Şeflerin tabaklarından balkonlara
Yeşil, pembe ve kırmızı gibi farklı renkleri bulunan meyvenin tanecikleri özellikle deniz ürünleri ve gurme tabaklarda kullanılıyor. Türkiye’de günlük tüketimde yaygınlaşmasa da narenciye havyarı, farklı ve değerli ürün yetiştirmek isteyen hobi bahçıvanlarının ilgisini çekmeye başladı.