Dünyada servet büyümeye devam etti
UBS'in Küresel Servet Raporu 2026'ya göre küresel servet, 2025 yılında üst üste üçüncü kez artış gösterdi. Kişi başına düşen ortalama servetteki yükseliş, küresel ekonomik büyümenin de üzerine çıktı.
Dünyada her gün binlerce kişi milyoner oluyor: Kimse bu verileri beklemiyordu
Küresel servet büyümeye devam ederken, 2025 yılına ilişkin dikkat çeken veriler açıklandı. Rapor, dünya genelindeki servet dağılımı ve yeni milyonerlerin sayısına dair çarpıcı detaylar ortaya koydu.Kaynak: Diğer
Dünyada servet büyümeye devam etti
Her gün binlerce yeni milyoner
Rapora göre 2025 yılı boyunca dünya genelinde yaklaşık 1 milyon kişi milyonerler arasına katıldı. Bu da her gün ortalama 2 bin 680 yeni milyonerin ortaya çıktığı anlamına geliyor.
ABD zirvedeki yerini korudu
Yeni milyoner sayısında ABD açık ara ilk sırada yer aldı. Ülkede yıl boyunca 440 binden fazla kişi milyon dolarlık servete ulaşırken, bu rakam günde 1.200'den fazla yeni milyoner anlamına geliyor.
Servetin merkezi değişmedi
Küresel kişisel servetin yüzde 37,5'i ABD'de, yüzde 22'si Avrupa'da, yüzde 18,5'i ise Çin'de bulunuyor. Böylece dünya servetinin yarısından fazlası ABD ve Çin'de toplanmış durumda.
Doların zayıflaması etkili oldu
Rapora göre 2025 yılında ABD dolarındaki değer kaybı, dolar bazında hesaplanan küresel servetin artmasına önemli katkı sağladı.
Bazı bölgeler servette öne çıktı
Ortalama servet artışı Doğu Avrupa'da yüzde 28, Batı Avrupa'da yüzde 17, Kuzey Amerika'da yüzde 8,8, Çin'de yüzde 4,6 ve Güneydoğu Asya'da yüzde 1,6 olarak kaydedildi.
Döviz kurları serveti şekillendirdi
UBS Başekonomisti Paul Donovan'a göre 2025 yılında servet artışını belirleyen en önemli faktörlerden biri döviz kurlarındaki değişim oldu.
Kadınların serveti de büyüyor
Raporda, kuşaklar arası servet transferinin hızlanması ve kadınların servet sahipliğinin artmasının küresel servet dağılımını değiştiren önemli gelişmeler arasında yer aldığı belirtildi.
56 ülkenin tamamında artış görüldü
UBS'in incelediği 56 ekonominin tamamında milyoner sayısı bir önceki yıla göre yükseldi. Raporda hiçbir ülkede milyoner sayısında gerileme yaşanmadığı vurgulandı.
Sosyal medya eşitsizlik algısını artırıyor
Raporda ayrıca sosyal medyanın, servet farklarını daha görünür hale getirerek gelir eşitsizliği algısını güçlendirdiği değerlendirmesine de yer verildi.