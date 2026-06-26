Dünyada eşi benzeri yok: Yasemin’in kabri artık demir çitle korunuyor

Her bayram kızları Yasmin'i unutmadıklarını anlatan Salman, "Küçük kızımız Arin'e aldığımız elbisenin aynısını Yasmin'e de alıp buraya asıyoruz. Belki bazıları için basit bir eşya ya da çiçek olabilir ama bizim için kızımızdan kalan son hatıralar, son anıları onun yanına getiriyorduk. Hisseder ve mutlu olur diye düşündük. Evlat acısı zaten tarifi zor bir acıyken böyle olaylarla karşılaşmak acımızı tekrar tekrar yaşamamıza neden oldu. Yasmin buraya geldiğinde zaten yaralıydı, kızımın hatıralarını çalarak bizim yaralarımızı yeniden deştiler" ifadelerini kullandı.