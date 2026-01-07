Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Yaşam Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı

Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı

Birleşmiş Milletler'in 2024 Dünya Nüfus Beklentileri raporuna göre, 2025 itibarıyla dünyanın en uzun yaşam beklentisine sahip ülkeleri belli oldu.

Taner Yener Taner Yener
Son Güncelleme:
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 1

79) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ Yaşam beklentisi: 61.9

Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 2

En uzun ömür hangi ülkelerde mümkün?

Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 3

2025 verilerine göre zirvedeki ülkeler genellikle Avrupa mikro devletleri ve Doğu Asya bölgeleri.

Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 4

İşte öne çıkanlar:

Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 5

80) NİJERYA

Yaşam beklentisi: 61.2

Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 6
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 7
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 8
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 9
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 10
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 11
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 12
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 13
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 14
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 15
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 16
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 17
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 18
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 19
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 20
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 21
Dünyada en uzun yaşam süresi olan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralamadaki yeri şaşırttı - Resim: 22
Kaynak: Diğer
