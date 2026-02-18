Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
Dünyada en uzun süre oruç tutan ülkeler: İşte ülkelere göre oruç saatleri

İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan, yarın tutulacak ilk oruçla başlayacak. Oruç tutma süreleri ülkeye, şehre ve tarihe göre değişiyor. Hangi ülkede kaç saat oruç tutacak? En uzun süre oruç tutan ülke hangisi? İşte ülkelere göre oruç saatleri...

Türkiye: 12 saat 23 dakika

Suudi Arabistan: 12 saat 42 dakika

ABD: 12 saat 25 dakika

İngiltere: 12 saat 25 dakika

Finlandiya: 11 saat 53 dakika

Pakistan: 12 saat 30 dakika

Japonya: 12 saat 27 dakika

İspanya: 12 saat 23 dakika

Endonezya: 13 saat 28 dakika

Brezilya: 13 saat 47 dakika

Güney Afrika: 14 saat 13 dakika

