Türkiye: 12 saat 23 dakika
Dünyada en uzun süre oruç tutan ülkeler: İşte ülkelere göre oruç saatleri
İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan, yarın tutulacak ilk oruçla başlayacak. Oruç tutma süreleri ülkeye, şehre ve tarihe göre değişiyor. Hangi ülkede kaç saat oruç tutacak? En uzun süre oruç tutan ülke hangisi? İşte ülkelere göre oruç saatleri...Derleyen: Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
1 11
Suudi Arabistan: 12 saat 42 dakika
2 11
ABD: 12 saat 25 dakika
3 11
İngiltere: 12 saat 25 dakika
4 11
Finlandiya: 11 saat 53 dakika
5 11
Pakistan: 12 saat 30 dakika
6 11
Japonya: 12 saat 27 dakika
7 11
İspanya: 12 saat 23 dakika
8 11
Endonezya: 13 saat 28 dakika
9 11
Brezilya: 13 saat 47 dakika
10 11
Güney Afrika: 14 saat 13 dakika
11 11