Dünyada en çok yapay zeka kullanan ülkeler belli oldu: Türkiye listeye girerek herkesi şaşırttı

Günümüzde dar yapay zeka (belirli görevlerde uzmanlaşmış, örneğin ses tanıma veya görüntü işleme) yaygın kullanılırken, genel yapay zeka (insan seviyesinde çok yönlü zekâ) henüz geliştirilme aşamasındadır. Yapay zeka, büyük veri kümelerini analiz ederek örüntüler bulur, hatalarından ders çıkarır ve tahminlerde bulunur. Bu sayede sürücüsüz araçlardan sanal asistanlara kadar birçok alanda hayatı dönüştürür.