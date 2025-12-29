Uluslararası kuruluşların hazırladığı kapsamlı rapor, dünya genelindeki göç hareketlerini mercek altına aldı. Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü ve Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine dayanan çalışma, doğduğu ülkeden ayrılan insan sayısının tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını ortaya koydu. Ekonomik dalgalanmalar, siyasi belirsizlikler ve iklim krizi gibi faktörler, nüfus hareketlerini hızlandıran başlıca nedenler arasında gösteriliyor.

TÜRKİYE ÜST SIRALARDA YER ALDI

Raporda Türkiye, en çok göç veren ülkeler listesinde 7. sıraya yerleşti. Türkiye'den doğup yurt dışında yaşayan kişi sayısı 7,5 milyona ulaştı. Bu durum, göçün geçici bir tercih olmaktan çıkıp kalıcı bir yaşam biçimine dönüştüğünü kanıtlıyor. Uzmanlara göre, son yıllardaki beyin göçü ve ekonomik nedenler, Türkiye'nin listedeki konumunu belirleyen ana etkenler. Bu tablo, ülkenin demografik dönüşümünü de gözler önüne seriyor.

ZİRVEDE HİNDİSTAN VAR

Küresel sıralamada Hindistan, 17,9 milyon yurtdışı vatandaşıyla açık ara birinci oldu. Onu 11,2 milyonla Meksika ve 10,8 milyonla Rusya izliyor. Çin 10,5 milyonla dördüncü, savaşın vurduğu Suriye 8,5 milyonla beşinci sırada. Ukrayna ise 6,1 milyonla 11. basamakta yer aldı.

AVRUPA ÜLKELERİ DE LİSTEDE

Gelişmiş ülkelerin göç verenler arasında olması dikkat çekici. Birleşik Krallık 5,5 milyon, Almanya ise 4,9 milyon vatandaşıyla ilk 13'e girdi. Bu veriler, göçün sadece gelişmekte olan ülkelerle sınırlı olmadığını, küresel dengelerin nasıl değiştiğini gösteriyor.