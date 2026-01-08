Dünya gündeminde bugün sıcak gelişmeler yer aldı. Gündemin üst sıralarında Suriye’nin terör örgütü YPG’ye yönelik operasyon yer alırken, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu kaçırması sonrası yaşananlar ve Grönland konusunda açıklamalar da gündemden öne çıkan başlıklar oldu.

İşte 8 Ocak 2026 dünya gündemi:

SURİYE’DE OPERASYON YENİDEN BAŞLADI

Suriye’nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG’ye operasyon yeniden başladı. Suriye ordusu bugün Halep’te terör örgütüne yönelik hedefleri vurdu. Kentin bazı mahallelerinde çatışmalar yaşandığı öğrenildi.

İNGİLTERE’DEN ABD’YE SERT TEPKİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Trump’ın Grönland açıklamasına sert tepki gösterdi. Starmer, Grönland konusunda Danimarka’nın yanında olduklarının altını çizdi. Starmer bu görüşünü Trump’a telefon görüşmesinde iletti.

VENEZUELA’DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Venezuela’da ABD’nin Devlet Başkanı Maduro’yu kaçırdığı saldırıda ölü sayısı artıyor. Başkent Caracas’taki saldırıda ölü sayısının 100’e yükseldiği öğrenildi.

İTALYA’DA KADIN CİNAYETLERİNE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

İtalya’da kadın cinayetlerine yönelik yasa tasarısı kabul edildi. Parlamentoda kabul edilen tasarı ile kadın cinayetlerine ömür boyu hapis cezası verilecek.

FAS'TA 773 BİN YIL ÖNCESİNE AİT İNSAN FOSİLLERİ BULUNDU

Fas Kültür Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kazablanka kenti banliyölerindeki bir mağarada yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin keşfedildiğini duyurdu.

BULGARİSTAN’A “DİJİTAL GÖÇMEN VİZESİ” BAŞVURULARI BAŞLADI: İŞTE ŞARTLAR

Bulgaristan, uzaktan çalışan profesyoneller için dijital göçebe vizesini hayata geçirdi. Bu yeni vize türü, işini yurt dışına bağlı olarak yürüten kişilere ülkede yasal olarak yaşama imkânı sunuyor. Vize için başvuru şartları açıklandı.

ABD’DE GÖÇMEN POLİSLERİ BİR KADINI ÖLDÜRDÜ

ABD’nin Minneapolis kentinde Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu görevlileri aracının içindeki bir kadını silahla vurarak öldürdü. Hayatını kaybeden kadının ABD vatandaşı Renee Good olduğu açıklandı. ABD’li yetkililer görevlinin “meşru müdafaa” hakkını kullandığını savunsa da ortaya çıkan görüntüler tam tersini işaret etti.

EDİTÖRÜN NOTU

Dünyada bugünün gelişmelerine bakıldığına en çok öne çıkan hiç kuşkusuz Suriye’de yaşananlar. Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonu bölgedeki dinamiklerin değişmesinde rol oynayabilir. Ayrıca ABD’de göçmen polislerinin bir kadını öldürmesi ülkedeki polis şiddeti tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden olduğu için kritik öneme sahip.