Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden "68. Grammy Ödülleri" 1 Şubat'ta ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenecek görkemli törenle sahiplerini bulacak. Bu yılki sunuculuğu Trevor Noah üstlenecek.

İtalya’nın Venedik şehrinde Rio di Cannaregio kanalında 31 Ocak’ta başlayacak "Su Festivali" (La Festa Veneziana sull'acqua), kentin dar sokaklarını ve kanallarını açık hava tiyatrosuna çevirerek 17 Şubat’a dek sürecek.

Dubai’nin tarihi Al Shindagha bölgesinde devam eden "Sikka Sanat ve Tasarım Festivali" 1 Şubat’a kadar ziyaretçilere kapılarını açık tutacak. Festivalde yerel sanatçıların yerleştirmeleri, atölye çalışmaları ve canlı performanslar öne çıkıyor.

Katar’ın coğrafi koordinatlarından (25° Kuzey, 51° Doğu) esinlenerek adlandırılan "25N 51E Müzik Festivali" 30 Ocak’ta başkent Doha’da müzik tutkunlarıyla buluşacak.

FİLM FESTİVALLERİ

Uluslararası belgesel sinemasının önemli buluşmalarından "FIPADOC", seçkin belgeselleriyle 31 Ocak’a kadar Fransa’nın Biarritz kasabasında sinemaseverleri ağırlayacak.

İskandinavya’nın önde gelen sinema etkinliklerinden "49. Göteborg Film Festivali" 1 Şubat’a dek İsveç’in Göteborg şehrinde devam edecek. Bu yıl "Focus: Truth" temasıyla dijital çağda bilginin doğruluğunu mercek altına alıyor. Şeyhmus Altun’un yazıp yönettiği Türkiye-Danimarka ortak yapımı "Aldığımız Nefes" filmi, İskandinav prömiyerini burada yapacak.

Kısa filmin "Cannes"ı sayılan dünyanın en saygın kısa film festivallerinden "48. Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali" 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Fransa’nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenecek. Festival bu yıl sinema ile "yolculuk" kavramı arasındaki bağı merkeze alıyor. Türkiye’den yapımlar hem yarışma bölümlerinde hem de Kısa Film Marketi’nde yer alıyor.

KONSERLER

Dünyaca ünlü keman virtüözü Andre Rieu yarın İspanya’nın Malaga, 29 Ocak’ta Madrid, 30 Ocak’ta Valensiya ve 31 Ocak’ta Barselona’da hayranlarıyla buluşacak.

İngiliz şarkıcı James Arthur 31 Ocak’ta Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta sahne alacak.

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Halsey bugün Fransa’nın Paris’inde, 29 Ocak’ta ise İngiltere’nin Manchester şehrinde konser verecek.

ABD’li sanatçı Lady Gaga, dünya turnesi çerçevesinde bugün ve 29 Ocak’ta Japonya’nın Tokyo kentinde sevilen şarkılarını seslendirecek.

ABD’DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında 30 Ocak’ta aksiyondan korkuya, dramdan biyografik uyarlamalara uzanan geniş bir yelpazede 9 film izleyiciyle buluşacak.Jason Statham, Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy, Naomi Ackie ve Daniel Mays’ın başrollerini paylaştığı, Ric Roman Waugh’un yönettiği aksiyon-gerilim filmi "Shelter" vizyona giriyor.

Mark Fischbach’ın senaryosunu yazıp yönettiği, yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde oynadığı ilk uzun metrajı "Iron Lung"; Huang Yi’nin aynı adlı Çince romanından uyarlanan, Louis Koo’nun başrolünde yer aldığı "Chum Chun Gei" ile Abhiraj Minawala’nın yönettiği Bollywood’un güçlü kadın odaklı aksiyon serilerinden "Mardaani 3" de sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

ABD’de ayrıca "Moses the Black", "Astin sem eftir er", "Tafiti: Across the Desert", "Islands" ve "Send Help" filmleri beyaz perdeye gelecek.