Dünyada bir ilk: BYD ezber bozacak otomobili tanıttı… Porsche 911'e elektrikli dişli rakip

Aracın teknik verilerinde öne çıkan en çarpıcı detay ise sahip olduğu devasa güç. Biri ön, ikisi arka aksta yer almak üzere toplam üç elektrikli motordan beslenen model, 1.583 beygir güç ve 1.260 Nm tork üretiyor. Dünyada bir ilk olarak nitelendirilen 15'i bir arada tam entegre elektrikli tahrik sisteminin parçası olan ikiz arka motorlar, performansın sınırlarını zorluyor.