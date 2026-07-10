Küresel otomotiv pazarında yakaladığı ivmeyle adından söz ettiren Çin merkezli üretici BYD (Build Your Dreams), spor araç segmentine yeni bir soluk getiriyor. Porsche 911 gibi ikonik rakipleri gözüne kestiren tamamen elektrikli Denza Z, sürücülere her gün rahatça kullanılabilecek bir süper otomobil deneyimi vadediyor.
Dünyada bir ilk: BYD ezber bozacak otomobili tanıttı… Porsche 911'e elektrikli dişli rakip
Çinli otomotiv devi BYD, Denza markası altında geliştirdiği ve 1.583 beygir güç üreten tamamen elektrikli yeni performans modeli Denza Z'yi tanıttı. Üç elektrik motoruyla donatılan süper otomobil, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2 saniyede ulaşarak ezber bozmaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Aracın teknik verilerinde öne çıkan en çarpıcı detay ise sahip olduğu devasa güç. Biri ön, ikisi arka aksta yer almak üzere toplam üç elektrikli motordan beslenen model, 1.583 beygir güç ve 1.260 Nm tork üretiyor. Dünyada bir ilk olarak nitelendirilen 15'i bir arada tam entegre elektrikli tahrik sisteminin parçası olan ikiz arka motorlar, performansın sınırlarını zorluyor.
Hız tutkunlarının beğenisine sunulan seri; Coupé, Spider ve yarış versiyonu olmak üzere üç farklı gövde tipiyle yollara çıkacak. Yarış odaklı seçeneğiyle maksimum 350 km/s hıza erişebilen Denza Z, Coupé ve Spider versiyonlarında ise azami 300 km/s sürat vadediyor.
Gücünü BYD imzalı yeni nesil Blade 2.0 bataryadan alan model, 76 kWh kapasitesiyle 236 ila 254 mil arasında bir menzil sunuyor. Bu menzil değerleri; Mercedes, BMW ve Volvo gibi markaların 500 mili aşan bazı elektrikli modellerinin gerisinde kalsa da araç, şarj hızıyla bu açığı kapatıyor:
Flash Charging teknolojisi sayesinde batarya, yüzde 10'dan yüzde 70 doluluğa sadece 5 dakikada ulaşıyor. Yüzde 10'dan yüzde 97 seviyesine çıkması için ise yalnızca 9 dakika yeterli oluyor.
BYD, geleneksel içten yanmalı motorların sesini özleyen sürücüleri de ihmal etmedi. Denza Z, tamamen elektrikli bir altyapıya sahip olmasına rağmen bünyesinde özel bir sanal motor sesi sistemi barındırıyor. Gelişmiş aerodinamik detaylarla donatılan araç; karbon fiber ön spoyleri, arka kanadı, gövde üstü hava kanalları ve taban altı girdap jeneratörleri sayesinde son süratte tam 1.060 kilogramlık bir yere basma kuvveti üretiyor.
Konfor ve teknolojiyi bir arada sunan kokpitte sürücüleri şu özellikler karşılıyor:
8,8 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli
Google entegrasyonuna sahip 12,8 inç bilgi-eğlence ekranı
Devialet imzalı üst düzey ses sistemi
Geleneksel yan aynaların yerini alan dijital dikiz aynaları
Sürüş modlarına göre renk değiştiren çok temalı ambiyans aydınlatması
Süet görünümlü döşemeler, karbon fiber dokunuşlar ve metal kaplamalarla zenginleştirilen iç mekânda kullanıcılara 10 farklı renk alternatifi sunuluyor. Otomobil dünyasında büyük merak uyandıran Denza Z serisinin resmi satış tarihi ve fiyat etiketi ise henüz netlik kazanmadı.