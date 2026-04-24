Dünya genelinde açlık krizi son 10 yılda iki katına çıkarak 'felaket' seviyesine ulaştı. Birleşmiş Milletler’in yayımladığı son rapor, 266 milyon insanın akut gıda güvensizliği pençesinde olduğunu gösterdi.
Dünyada açlık alarmı: Oranlar dehşet verdi
Dünya genelinde açlık oranları dehşet verdi. “Akut açlık" ve “şiddetli açlık” oranları en çok çocukları vurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan 2026 Gıda Krizleri Küresel Raporu, dünya genelinde akut açlığın korkutucu boyutlara ulaştığını belgeledi. Rapora göre, incelenen 47 ülkede 266 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu rakam, 2016 yılındaki seviyenin neredeyse iki katı olarak kayıtlara geçti.
Açlık yaşayan insanların sayısı ile beraber, tüm dünya nüfusu içerisindeki oranı da artmış oldu. 266 milyon insan, 47 ülkede nüfusun yüzde 22,9'una karşılık geldi. Açlığın artmasında savaşlarla beraber gelen zorla yerinden edilmenin de etkisi bulunuyor. Geçtiğimiz sene gıda krizi yaşayan bölgelerde 85 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği bildiriliyor.
“Felaket düzeyinde açlık” yaşayan insan oranındaki yükseliş ise daha büyük dehşet verdi. Bu oran, 2016’ya kıyasla 9 kat arttı. Raporda, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin alarm verici seviyeye yükseldiği kaydedildi.
GAZZE VE SUDAN’DA TARİHİ FELAKET: İKİ BÖLGEDE AYNI ANDA KITLIK
Raporun en çarpıcı tespiti, 2025 yılı içinde hem Gazze hem de Sudan’da aynı anda kıtlık teyit edilmiş olması. Verilerin tutulmaya başlanmasından bu yana ilk kez iki ayrı bölgede aynı yıl içinde kıtlık yaşandı.
35 MİLYON ÇOCUK PENÇESİNDE: BESLENME KRİZİ DERİNLEŞİYOR
Yüksek düzeyde akut açlık yaşayan insanların üçte 2’si Afganistan, Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Güney Sudan, Sudan, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Yemen’de yaşıyor. Açlık krizi en çok en savunmasız kesimi, çocukları vuruyor.
Sadece geçtiğimiz yıl 35,5 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeye maruz kaldı; bu çocukların 10 milyonu ise ölüm riskiyle doğrudan karşı karşıya bırakan "şiddetli" seviyede.
İNSANİ YARDIMDA KESİNTİ VE YAPISAL SORUNLAR
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve FAO Direktörü Qu Dongyu, açlığın artık geçici bir şok değil, çatışmalar ve iklim kriziyle beslenen "yapısal bir sorun" olduğu uyarısında bulundu.
İnsani yardımların 10 yıl önceki seviyelere gerilemesi, çözüm kapasitesini daraltırken; uzmanlar sadece yardıma odaklanmak yerine yerel üretimi koruma ve siyasi iradeyi harekete geçirme çağrısı yaptı. Açlık yetersiz beslenme, hastalanmayı da beraberinde getiriyor. Hizmetlerdeki aksaklıklarla beraber birleşik bir etki oluşuyor.