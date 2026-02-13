Yeniçağ Gazetesi
13 Şubat 2026 Cuma
Dünyaca ünlü Times açıkladı: İşte İstanbul'un en iyi 11 restoranı

Türk mutfağı, dünyanın en iyi 10 mutfağı arasında yer alarak ilgi odağı oldu. The Times, İstanbul’da gezilecek en iyi restoranları sıraladı. Listede sokak lezzetlerinden Michelin yıldızlı mekanlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor, şehrin her damak tadına hitap ettiği vurgulanıyor.

Tuğçe Nur Acar Derleyen: Tuğçe Nur Acar
Son Güncelleme:
İstanbul, tarihi kadar mutfağıyla da dünya çapında dikkat çekiyor. Türk mutfağı, zengin çeşitliliğiyle her damak tadına hitap ederek, dünyanın en iyi mutfakları arasında ilk sıralarda yer alıyor. İngiliz gazetesi The Times, yayımladığı bir yazıda Türk mutfağının global mutfaklar arasında öne çıktığını vurguladı.

Haberde, Beyoğlu’nun saklı sokaklarındaki küçük gastronomi duraklarından Boğaz kıyısındaki modern restoranlara kadar şehrin öne çıkan lezzet noktalarına geniş yer verildi. Yazıda öne çıkan yorumlardan biri ise İstanbul’un her bütçeye uygun, son derece dinamik bir mutfak kültürüne sahip olmasıydı.

The Times yazarları, şehrin sadece lüks mekanlardan ibaret olmadığını, gerçek lezzetin bazen gözden uzak küçük dükkanlarda gizli olduğunu belirtiyor. “Her köşe başında balık ekmek ve midye dolma gibi sokak lezzetleri bulabilirsiniz” diyerek İstanbul’un adeta bir gurme şehri olduğunu onaylıyorlar.

İşte Times'ın derlediği verilere göre, İstanbul'da deneyimlemeniz gereken en iyi 11 restoran:

Arkestra (Etiler)

Şef Cenk Debensason’un liderliğindeki bu Michelin yıldızlı restoran, modern detayları ve zarif ortamıyla “konforlu bir fine-dining” deneyimi isteyenlerin gözdesi.

Kıyı (Tarabya)

1964’ten beri faaliyet gösteren bir klasik. Boğaz kenarında, beyaz masa örtüleri ve özenli servisiyle şehrin en seçkin deniz ürünlerini sunuyor.

Çiya Sofrası (Kadıköy)

Anadolu’nun nadir kalan geleneksel lezzetlerini yeniden keşfeden, Kadıköy Çarşısı’nın merkezinde bir tat mabedi.

Araka (Yeniköy)

Şef Zeynep Pınar Taşdemir’in yerel otlar ve sebzelerle hazırladığı yaratıcı tabaklar, sakin bir semtte Michelin yıldızıyla parlıyor.

Turk Fatih Tutak (Bomonti)

Şehrin tek iki Michelin yıldızlı restoranı. Şef Fatih Tutak, geleneksel tatları ve sokak lezzetlerini 12 aşamalı tadım menüsünde sanat eserine dönüştürüyor.

Telezzüz (Üsküdar)

İstanbul’un iddialı vegan fine-dining adreslerinden biri. Kendi bahçesinden gelen ürünlerle sürdürülebilir, yaratıcı bitki bazlı menüler sunuyor.

Mikla (Beyoğlu)

“Yeni Anadolu Mutfağı” akımının öncüsü. Marmara Pera’nın terasında, muhteşem manzarayla modern Anadolu lezzetleri tadılabiliyor.

Adana Ocakbaşı (Şişli)

Gerçek bir kebap deneyimi arayanların tercihi. Kömür ateşinde pişen etleri ve samimi ortamıyla mahallenin vazgeçilmez klasiği.

Park Fora (Kuruçeşme)

Cemil Topuzlu Parkı içinde, Boğaz kıyısında taze deniz ürünleri ve geniş balık seçeneğiyle özel kutlamaların gözdesi.

Feriye Lokantası (Beşiktaş)

Tarihi saray kompleksi içinde yer alan mekan, Boğaz manzarası eşliğinde modern dokunuşlu geleneksel tatlar ve zengin tatlı menüsü sunuyor.

Okra (Taksim)

Marmara Taksim’in 20. katında, Akdeniz mutfağını panoramik İstanbul manzarasıyla buluşturan şık bir restoran.

