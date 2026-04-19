Teknoloji dünyasının dev şirketlerinden Meta’da yeni işten çıkarma dalgası iddiası gündeme geldi. Reuters’ın planlamaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, 2026 yılı için öngördüğü küçülme sürecinin ilk aşamasını 20 Mayıs tarihinde başlatmayı hedefliyor.

Haberde, Meta’nın ilk etapta küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 8 bine yakın çalışanıyla yollarını ayırabileceği belirtildi. Şirketin toplam çalışan sayısının yıl sonu itibarıyla yaklaşık 79 bin olduğu ifade edildi.

YENİ KESİNTİLER YOLDA OLABİLİR

Reuters’a konuşan kaynaklar, işten çıkarmaların yalnızca ilk dalgayla sınırlı kalmayacağını, yılın ikinci yarısında da yeni personel azaltma adımlarının gündeme gelebileceğini aktardı. Ancak sonraki aşamaların kapsamı ve tarihi konusunda henüz net karar verilmediği kaydedildi.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI ETKİLİ OLDU

Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’in son dönemde yapay zekâ projelerine büyük kaynak ayırdığı, organizasyon yapısını da bu doğrultuda yeniden şekillendirdiği belirtiliyor. Meta’nın mühendislik ekiplerinin bir bölümünü yeni kurulan yapay zekâ odaklı birimlere kaydırdığı da aktarıldı.

Meta yönetimi ise Reuters’ın zamanlama ve kapsamla ilgili sorularına resmi yorum yapmadı.

Uzmanlara göre Meta’daki bu adım, teknoloji sektöründe hız kazanan verimlilik ve yapay zekâ odaklı yeniden yapılanma sürecinin son halkası olarak görülüyor.