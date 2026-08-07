Dünyaca ünlü pizza zinciri satıldı: Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu

Yum China, 36 yıldır Çin anakarasında faaliyet gösteren Pizza Hut markasını, ana şirketi Yum! Brands'ten 1,2 milyar dolara satın aldı.
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Çin'de faaliyet gösteren Pizza Hut'ın markası 1,2 milyar dolar değerle satıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Pizza Hut'ın yaptığı açıklamaya göre, Yum! Brands'e ödenen yüzde 3'lük lisans ücretinden elde edilecek tasarrufların, katma değer vergisi düşüldükten sonra restoran ve işletme kar marjlarına yüzde 2,8 oranında katkı sağlaması bekleniyor.
Anlaşmanın, 2026'da hisse başına seyreltilmiş kazançlara "hafif" bir katkı sağlaması ve 2027 ve 2028'de orta tek haneli bir artış sağlaması öngörülüyor.
Yum China, bu işlemi finanse etmek için vadesi 12 aya kadar olan ve yaklaşık yüzde 2 faiz oranına sahip, Çin yuanı cinsinden bir denizaşırı köprü kredisi aldığını açıkladı.
Yum Çin CEO'su Joey Wat, 2027 ve 2028 yıllarında Pizza Hut'ın yıllık net yeni mağaza açılış sayısını, başlangıçtaki 600'ün üzerindeki hedeften 800'ün üzerine çıkarmayı beklediklerini söyledi.