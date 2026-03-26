Dünyaca ünlü otomobil markasının 20 yıllık serüveni bitiyor: Dev pazardan çekilecek

Dünyaca ünlü otomobil markası Skoda, Çin pazarındaki faaliyetlerine son verme kararı aldı. 20 yıldır Çin pazarında bulunan marka, elektrikli araç dönüşümüne ayak uyduramazken Çinli üreticilerle rekabet edemedi.

Skoda, Çin otomotiv pazarındaki faaliyetlerini 2026 yılının ortasına kadar sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Volkswagen Group bünyesinde faaliyet gösteren Çek marka, özellikle Çin’de hızlanan elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurmakta zorlanmış ve yerli üreticilerin sert rekabetine cevap vermekte zorluklar yaşamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2026 ortasına kadar bölgesel bir ortakla birlikte satışların devam edeceği belirtilirken satış operasyonları sona erdikten sonra dahi mevcut kullanıcılar için satış sonrası hizmetlerin sürdürüleceği vurgulandı.

20 YILA YAKLAŞAN ÇİN SERÜVENİ SONA ERİYOR

Skoda’nın Çin macerası, 2005 yılında SAIC Volkswagen ortaklığıyla başladı ve marka 2006’da resmi olarak pazara giriş yaptı.

Yerelleşme sürecinin ilk önemli adımı ise 2007’de Çin’de üretilen ilk model olan Octavia ile atıldı.

Marka, “erişilebilir Alman otomobili” konumlandırmasıyla kısa sürede geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

Özellikle Octavia, Superb ve Kodiaq gibi modellerle güçlü bir ürün gamı oluşturan Skoda, 2018 yılında 341 bin adetlik satışla zirveye ulaştı. Bu dönemde Çin, markanın küresel ölçekte en büyük pazarı konumuna gelmişti.

Ancak 2018 sonrasında tablo hızla tersine döndü. Elektrikli araçlara geçişin hızlanması ve yerli markaların agresif büyümesi, Skoda’nın pazardaki konumunu ciddi şekilde zayıflattı.

2025 yılına gelindiğinde satışlar 15 bin adede kadar geriledi. Bu, zirve dönemine göre yüzde 95’ten fazla bir düşüş anlamına geliyor. Bu dramatik gerileme, markanın pazar payını yüzde 0,1’in altına çekti.

