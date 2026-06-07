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10 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, Formula 1 takviminin en ikonik yarışlarından biri olan Monaco Grand Prix için Monaco'ya gitti. Monte Carlo'nun tarihi sokaklarında gerçekleştirilen ve 1929'dan bu yana düzenlenen yarış, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü.

Bir çocuk sahibi olan Tatlıtuğ ve Dizer, yarış heyecanını sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaştı. Çiftin Formula 1 atmosferinin tadını çıkardığı anlar kısa sürede dikkat çekti.

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in aşkı, "Aşk-ı Memnu" dizisinin çekimleri sırasında başlamıştı. Dizide başrol oynayan Tatlıtuğ ile stil danışmanı olarak görev yapan Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Monaco Grand Prix'sinin ünlü konukları arasında dünyaca tanınan isimler de yer aldı. Yarışı tribünden takip edenler arasında Kim Kardashian ve Khloe Kardashian kardeşler de vardı.