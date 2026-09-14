Dünyaca ünlü Letonya havayolu şirketi airBaltic, artan yakıt maliyetleri ve borç yükü nedeniyle ABD'de Chapter 11 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu.
Dünyaca ünlü havayolu şirketinden iflas etti: Savaş havacılığı vurdu
Dünyaca ünlü havayolu şirketi artan yakıt maliyetleri ve borcun ardından iflas başvurusunda bulundu. Şirket, yapılandırma sürecinde uçuşların devam edeceğini ve 405 milyon dolarlık finansman taahhüdü sağlandığını açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Letonya devletinin çoğunluk hissesine sahip olduğu şirket, ABD ile İran arasındaki savaşın havacılık sektöründe yarattığı finansal baskılar ve artan borç yükü nedeniyle New York'ta ABD İflas Yasası'nın Chapter 11 maddesi kapsamında gönüllü olarak iflas koruması başvurusunda bulundu.
Şirket, mahkeme denetimindeki yeniden yapılandırma sürecinde alacaklılardan koruma sağlamayı amaçlarken, uçuşların planlandığı şekilde devam edeceğini bildirdi.
405 MİLYON DOLARLIK FİNASMAN TAAHHÜDÜ
AirBaltic tarafından yapılan açıklamada, yapılandırma süresince şirket operasyonlarını desteklemek amacıyla 405 milyon dolar tutarında finansman taahhüdü sağlandığı belirtildi.
Finansman desteğinin Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley ve Oaktree Capital Management'ın da aralarında bulunduğu borç veren kurumlar tarafından üstlenildiği aktarıldı.
YAKIT MALİYETLERİ İKİ KATINA ÇIKTI
ABD ile İran arasındaki savaşın uçak yakıtı fiyatlarını iki katına çıkarması, havacılık sektöründe COVID-19 salgınından bu yana görülen en ağır krizlerden birine yol açtı.
Yatırımcılar ve sektör yöneticileri, zayıf bilançolara ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara yüksek maruziyete sahip havayolu şirketlerinin çatışmadan en ağır şekilde etkileneceği konusunda uyarılarda bulundu.
AirBaltic'in likidite durumu da yükselen yakıt giderleri nedeniyle son aylarda daha da olumsuz etkilendi.
Şirket, nisan ayında Letonya hükümetinden 30 milyon avroluk devlet kredisi almıştı.
KRİZ YAŞAYAN İKİNCİ HAVAYOLU ŞİRKETİ
AirBaltic, ABD'li indirimli havayolu şirketi Spirit Airlines'ın mayıs ayında ABD hükümeti kurtarma planı için alacaklı desteği sağlayamayarak çökmesinin ardından, savaşa bağlı olarak kriz yaşayan ikinci havayolu şirketi oldu.
Güneydoğu Asya'nın en büyük ucuz havayolu şirketi AirAsia'nın da aralarında bulunduğu diğer taşıyıcıların ise artan yakıt maliyetleri ve ağır döviz kayıpları nedeniyle yeni sermaye arayışlarını sürdürdüğü belirtildi.