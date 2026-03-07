Dünyaca ünlü giyim devinin Türkiye’deki birimi iflas etti: Kadın giyimin öncüleri arasındaydı…

Gerry Weber de iflas ile boğuşuyordu. Toplamda 3 kez iflas başvurusu yapmıştı. Gerry Weber, Almanya’da bilinen giyim markaları arasında yer alıyordu. Şirket 1973 yılında Almanya'nın Halle (Vestfalya) şehrinde Gerhard Weber ve ortağı Udo Hardieck tarafından kurulmuştu. Şirket 2019 yılında İngiliz yatırımcılar tarafından devralındığında ve 2023 yılında da birer kez daha iflas başvurusunda bulunmuştu.