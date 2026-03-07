Dünya genelinde kadın giyiminin öncü markalarından biri olan Gerry Weber’in Türkiye birimi için iflas süreci resmen başladı. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla, şirketin tasfiyesi "basit usulde" gerçekleştirilecek.
Dünyaca ünlü giyim devinin Türkiye’deki birimi iflas etti: Kadın giyimin öncüleri arasındaydı…
Alman moda devi Gerry Weber için Türkiye’de yolun sonu göründü. 1973’ten beri dünya kadın giyimine yön veren dev markanın İstanbul merkezli dış ticaret birimi, resmen iflas etti.Mina Kaymakçı
Almanya’nın Halle şehrinde kurulan ve yarım asrı aşkın süredir moda dünyasında yer alan Gerry Weber International AG'nin, İstanbul Bağcılar merkezli dış ticaret birimi mali darboğazı aşamadı.
Türkiye'deki üretim ve ihracat faaliyetlerini yürüten Gerry Weber Dış Ticaret Limited Şirketi, Şubat 2026 itibarıyla mahkeme kararıyla iflas sürecine girdi.
İstanbul İflas Dairesi tarafından yapılan incelemelerde, şirketin mevcut mal varlığının adi tasfiye giderlerini karşılamaya yetmeyeceği anlaşıldı.
Bu nedenle, sürecin daha hızlı ilerlemesi adına İcra ve İflas Kanunu'nun 218. maddesi uyarınca "Basit Tasfiye" usulünün uygulanmasına karar verildi.
İflas dairesi tarafından yayınlanan ilanda, alacaklılara yönelik şu uyarılarda bulunuldu:
Alacaklıların ve hak iddia edenlerin, ilandan itibaren 30 gün içinde belgeleriyle birlikte bildirimde bulunmaları gerekiyor.
Alacaklılardan herhangi biri, masrafları peşin ödemek kaydıyla tasfiyenin normal (adi) usulde yapılmasını talep edebilecek.
Gerry Weber de iflas ile boğuşuyordu. Toplamda 3 kez iflas başvurusu yapmıştı. Gerry Weber, Almanya’da bilinen giyim markaları arasında yer alıyordu. Şirket 1973 yılında Almanya'nın Halle (Vestfalya) şehrinde Gerhard Weber ve ortağı Udo Hardieck tarafından kurulmuştu. Şirket 2019 yılında İngiliz yatırımcılar tarafından devralındığında ve 2023 yılında da birer kez daha iflas başvurusunda bulunmuştu.