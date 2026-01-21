PSG forması giyen Lucas Hernandez ve eşi insan kaçakçılığı ve kayıt dışı çalıştırma suçlamasıyla karşı karşıya.
Dünyaca ünlü futbolcu Lucas Hernandez'e insan kaçakçılığı suçlaması
Fransa'nın dev takımlarından PSG forması giyen Lucas Hernandez, insan kaçakçılığı ve kayıt dışı çalıştırma ile suçlanıyor. Futbolcunun eşi de işin içinde.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kolombiyalı bir aile, çiftin kendilerini Eylül 2024 ile Kasım 2025 tarihleri arasında yasal bir çerçeve olmaksızın ve son derece uzun çalışma saatleriyle çalıştırdığını iddia etti.
Her aile üyesinin, iş sözleşmesi olmaksızın haftada 72 ila 84 saat arasında çalıştığı öne sürülüyor. Ailenin, Versailles savcılığına şikayette bulunduğu bildirildi
Davacı, bir yıldan fazla bir süre boyunca Hernandez ve müstakbel eşi Victoria Triay için çeşitli işlerde çalışan Kolombiyalı bir ailenin üyesi.
Olaylı Kişilik
Lucas Hernandez, 2017 yılında Atletico Madrid forması giydiği zaman bir vukuata daha karışmıştı. Futbolcunun, kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla 7 ay hapis talep edilmişti.
Hızlı yargılama usulüyle görülen davada savcı, Hernandez’i aile içi şiddetle suçlamıştı. Savcılık, Hernandez’in kız arkadaşı Amelia Lorente için de 6 ay hapis cezası istemiş, olay sonrası verilen tarafların birbirine 500 metreden fazla yaklaşmaması yönündeki kararın sürmesini talep etmişti
2017 yılı 3 Şubat'ta sabaha karşı yaşanan olayda, kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Hernandez, sabah çıkarıldığı mahkemece şartlı serbest bırakılmıştı.
Kariyeri
Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen savunmacı Lucas Hernandez, kariyerine İspanya'da başladı.
Atletico Madrid formasıyla gösterdiği performanstan sonra 2019 yılında 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tuttu.
Fransız yıldız, 2023 yılında ülkesinin dev takımı PSG'ye 45 milyon Euro bedelle transfer oldu. Fransa formasıyla da 40 maça çıktı.