Demokrasi, kamusal alan ve iletişim üzerine yaptığı teorilerle modern felsefenin ve sosyolojinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen filozof ve sosyolog,Jürgen Habermas’ın 1971’den bu yana yaşadığı Münih yakınlarındaki Starnberg kasabasında hayatını kaybettiği duyuruldu.

JÜGEN HABERMAS KİMDİR?

Jürgen Habermas, 1929 yılında Germany’da doğdu. Doğuştan yarık damaklı olması nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren bir dizi ameliyat geçirdi. Bu durum, Habermas'ın, ilerleyen yıllarda dil ve iletişim üzerine geliştirdiği düşünceler üzerinde belirleyici bir rol oynadı.

İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde büyüyen Habermas, 1949–1954 yılları arasında Göttingen Üniversitesi, Zürih Üniversitesi ve Bonn Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.