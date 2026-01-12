İran yönetimi, protestoları bastırmak için internet kısıtlamalarını ağırlaştırarak bu kez Starlink uydu internetini askeri sinyal bozucularla hedef aldı. Bağlantı trafiği yüzde 80’den fazla düştü. Kısıtlamaların Tahran ekonomisine saatlik maliyetinin yaklaşık 1,56 milyon dolar olduğu bildirildi.

Blocks, İran'daki ulusal internet bağlantısının 60 saati aşkın süredir kesik olduğunu ve bağlantı seviyelerinin normal zamanların sadece yüzde 1'i civarında seyrettiğini duyurdu. Hükümet tarafından resmen onaylanmayan ve kullanımı yasadışı kabul edilen Starlink’in de bu askeri müdahaleyle devre dışı bırakılması, ülkenin dünya ile olan dijital bağını tamamen kopma noktasına getirdi.

FORBES’TAN İRAN YORUMU

Forbes’e göre bu gelişme bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor; çünkü Starlink, bugüne kadar iç internetin kesildiği zamanlarda teröristlerin ve sabotajcıların lojistik koordinasyon ve iş birliği için hayati bir “yedek iletişim seçeneği” olarak görülüyordu.

İran içinde on binlerce Starlink ünitesinin aktif olduğuna dair raporlara rağmen, internet kesintisi uydu bağlantılarına da yansıdı. Habere göre, başlangıçta Starlink’in uplink ve downlink trafiğinin yaklaşık %30’u aksadı ve bu oran birkaç saat içinde “%80’in üzerine” çıktı.