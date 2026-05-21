Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France’ın efsanevi dağ etaplarından ilham alan amatör yarış serisi L’Étape by Tour de France, 7 Haziran’da Marmaris’in göz alıcı doğasında bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Organizasyon; yüksek irtifa kazanımları, teknik inişleri, uzun tırmanışları ve körfez manzaralarıyla Marmaris’i uluslararası bisiklet sahnesinin önemli merkezlerinden biri haline getirecek.

Tour de France’ın organizatörü Amaury Sport Organisation (ASO) ve 78 Event iş birliğiyle, Marmaris Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenecek etkinlik, dünyanın dört bir yanından sporcuları Akdeniz ile Ege’nin buluşma noktasında bir araya getirecek.

Deneyim odaklı seyahat eden ve sürdürülebilir yaşam trendlerini benimseyen yeni nesil turist profilini Türkiye’ye çekmeyi amaçlayan L’Étape Marmaris, ilçenin dört mevsim spor yapılabilen küresel bir “bisiklet şehri” olarak konumlanmasına katkı sağlayacak. Dağ, deniz, orman ve kıyı hatlarını aynı güzergâhta sunan coğrafi yapısı, teknik parkurları ve iklim avantajıyla Marmaris, son yıllarda bisiklet topluluklarının en gözde destinasyonları arasında yer alıyor.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, organizasyonun kent için taşıdığı önemi şu sözlerle ifade etti:

"L’Étape by Tour de France Marmaris, 123 yıllık köklü bir geleneği kentimizin eşsiz doğası ve spor vizyonuyla buluşturan çok kıymetli bir organizasyon. Amacımız, bu yarışın şehrimizde sürdürülebilir hale gelmesi, bisiklet kültürünün yaygınlaşması ve Marmaris’in turizm markasına uzun vadeli katkılar sunmasıdır. 90 ülkede ekranlara gelecek bu uluslararası organizasyonun Marmaris’e çok önemli bir değer katacağına inanıyoruz."

Yarışma, sporculara 96,7 kilometre ve 65,8 kilometre olmak üzere iki farklı parkur alternatifi sunuyor. Marmaris merkezden start alacak yarış; İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü güzergâhında ilerleyecek.

Tarih ve Doğa İç İçe: Yarışın Turunç–Amos bölgesindeki teknik virajları, Karya uygarlığının liman kentlerinden Amos Antik Kenti çevresinde tarihi bir atmosfer sunarak gerçek bir dağ etabı deneyimi yaşatacak.

Mavi ve Yeşil Bir Arada: Kızılçam ormanlarının içinden geçerek Selimiye, Turgut ve Orhaniye körfezlerine uzanan rota; dağ, deniz ve ormanın aynı parkurda birleştiği görsel bir şölen sunacak.

L’Étape Marmaris, sadece sportif bir rekabet alanı değil; katılımcıların koyları, antik kentleri, dağ geçitlerini ve geleneksel köy yollarını keşfedeceği unutulmaz bir rota deneyimi vadediyor.