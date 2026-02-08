İngiltere’de başlayan mama krizi kısa sürede bölgedeki diğer ülkelere yayıldı. Danone’ye ait Aptamil, Cow & Gate ve SMA gibi milyonlarca ailenin kullandığı markalar, zehirlenme şüphesi sonrası acil geri çağırma kararı aldı.

ONLARCA BEBEK HASTANELİK OLDU

Paylaşılan bilgilere göre, kontamine mama tüketen en az 36 bebekte mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri meydana geldi. Bazı bebeklerin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Vakaların İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’ya yayıldığı belirtildi. Yetkililer, olayın boyutunun netleşmesi için incelemelerin devam ettiğini söyledi.

DEV MARKALARDAN ACİL GERİ ÇAĞIRMA KARARI

Yükselen vakalardan sonra Danone, Aptamil ve Cow & Gate markalarına ait çok sayıda bebek ve devam mamasını piyasadan çekti. Benzer şekilde Nestle de SMA markalı ürünlerin bazı partilerini geri çağırdı.

İŞİN ARKASINDAN ÇİN ÇIKTI

Yetkililer, kontaminasyonun Çin’de bulunan ortak bir üçüncü taraf tedarikçiden gelen ham maddeden kaynaklandığını duyurdu. Gerçekleşen incelemelere göre sorun, üretimde kullanılan ve anne sütünde doğal olarak bulunan araşidonik asit yağıyla bağlantılı. Yetersiz denetim sebebiyle oluşan cereulide toksini, bebeklerde gıda zehirlenmesine yol açtı.

AİLELERE KRİTİK UYARI

Gıda güvenliği kurumları, ebeveynlerden evlerindeki bebek mamalarının parti numaralarını mutlaka kontrol etmelerini istedi. Etkilenen ürünlerin kesinlikle kullanılmaması, mağazalara iade edilmesi ve gerekirse doktor veya eczacıya danışılarak alternatif mamalara geçilmesi çağrısı yapıldı.