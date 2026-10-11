Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: Yatırım için 8 ülke işaret edildi

TAYVAN VE ÇİN'DE YAPAY ZEKÂ RÜZGÂRI

HSBC'nin olumlu değerlendirdiği ülkeler arasında Tayvan ve Çin de bulunuyor. Tayvan'da gelişmiş çipler, soğutma sistemleri ve yapay zekâ altyapısına yönelik talebin şirketleri destekleyebileceği belirtiliyor.

Bankaya göre Tayvan borsasındaki şirket gelirlerinin yaklaşık yüzde 60'ı yapay zekâyla bağlantılı faaliyetlerden elde ediliyor. Çin'de ise teknoloji donanımları, ihracatçı şirketler ve kârlılık beklentileri öne çıkıyor.