HSBC'DEN YATIRIMCILARA YENİ LİSTE
Uluslararası bankacılık devi HSBC, 2027 yılına yönelik yatırım beklentilerini açıkladı. Bankanın hazırladığı raporda, gelişen piyasalarda yatırım fırsatı sunabileceği değerlendirilen 8 ülke öne çıktı. Listede Türkiye de yer aldı.
Dünyaca ünlü bankadan Türkiye kararı: Yatırım için 8 ülke işaret edildi
HSBC, 2027 yılına yönelik yatırım stratejisinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 hisse senedi piyasasını öne çıkardı. Türkiye için “ağırlık artır” tavsiyesini koruyan banka, ekonomik normalleşme, yapay zekâ ve savunma sanayisindeki fırsatlara dikkat çekti.Kaynak: Diğer
HSBC'DEN YATIRIMCILARA YENİ LİSTE
TÜRKİYE İÇİN TAVSİYESİNİ KORUDU
HSBC'nin 6 Ekim tarihli raporunda Türkiye, Tayvan, Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Macaristan için “ağırlık artır” tavsiyesi korundu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Kolombiya'nın yatırım tavsiyesi ise “nötr” seviyesinden “ağırlık artır”a yükseltildi.
TÜRKİYE'DE BU SEKTÖRLERE DİKKAT ÇEKTİ
Banka, Türkiye'de devam eden ekonomik normalleşme sürecinin yatırım fırsatlarını destekleyebileceğini değerlendirdi. Savunma sanayisi, havacılık, yapay zekâ ve yeniden inşa faaliyetleri, HSBC'nin Türkiye açısından öne çıkardığı alanlar arasında sıralandı.
YATIRIMDA YENİ KRİTER 'ÖZERKLİK PRİMİ'
HSBC, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı ülkelerin yatırımcılar açısından avantaj sağlayabileceğini belirtti. Enerji, teknoloji, finansman ve dış pazarlara erişimde bağımsız hareket edebilen ekonomilerin bu süreçte öne çıkabileceği vurgulandı.
Banka, söz konusu avantajı “özerklik primi” olarak tanımladı.
KÜRESEL PİYASALARDA 4 BÜYÜK RİSK
Raporda gelişen piyasaları etkileyebilecek dört temel risk sıralandı. Yüksek petrol fiyatları, El Niño kaynaklı gıda enflasyonu ihtimali, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı dönüşüm, yatırım kararlarında belirleyici olabilecek gelişmeler arasında gösterildi.
TAYVAN VE ÇİN'DE YAPAY ZEKÂ RÜZGÂRI
HSBC'nin olumlu değerlendirdiği ülkeler arasında Tayvan ve Çin de bulunuyor. Tayvan'da gelişmiş çipler, soğutma sistemleri ve yapay zekâ altyapısına yönelik talebin şirketleri destekleyebileceği belirtiliyor.
Bankaya göre Tayvan borsasındaki şirket gelirlerinin yaklaşık yüzde 60'ı yapay zekâyla bağlantılı faaliyetlerden elde ediliyor. Çin'de ise teknoloji donanımları, ihracatçı şirketler ve kârlılık beklentileri öne çıkıyor.
BREZİLYA VE GÜNEY AFRİKA'YA EMTİA DESTEĞİ
HSBC, Brezilya'nın para politikasında olası gevşeme ve yüksek petrol fiyatlarından faydalanabileceğini öngörüyor. Güney Afrika'da ise değerli metaller ve madencilik sektöründeki gelişmelerin şirket gelirlerini destekleyebileceği değerlendiriliyor.
İKİ ÜLKENİN NOTU YÜKSELTİLDİ
Birleşik Arap Emirlikleri ve Kolombiya, HSBC'nin yatırım tavsiyesini yükselttiği iki ülke oldu.
BAE'de altyapı yatırımları ve ekonomik faaliyetlerdeki canlılık dikkat çekerken, Kolombiya'da kamu maliyesine yönelik reform beklentileri ile petrol ve doğal gaz sektöründeki olası düzenleme değişiklikleri olumlu unsurlar arasında gösterildi.
MACARİSTAN İÇİN AB FONLARI BELİRLEYİCİ
HSBC'nin “ağırlık artır” tavsiyesini sürdürdüğü Macaristan'da, dondurulan Avrupa Birliği fonlarının serbest bırakılması ve yatırımların hızlanması halinde ekonomik görünümün güçlenebileceği belirtildi.
Bununla birlikte ülkedeki siyasi belirsizlikler ve döviz kuru risklerinin devam ettiği hatırlatıldı.
BU ÜLKELER İÇİN İSE FREN YAPTI
HSBC, Türkiye'nin de bulunduğu 8 piyasaya olumlu yaklaşırken bazı ülkeler için yatırım tavsiyesini düşürdü.
Meksika, Şili ve Mısır'ın tavsiyesi “nötr” seviyesine indirilirken, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Filipinler için “ağırlık azalt” görüşü korundu.
Banka, küresel risklere karşı dayanıklılığın ve stratejik sektörlerde bağımsız hareket edebilmenin önümüzdeki dönemde yatırım performansını etkileyebileceğini değerlendirdi.